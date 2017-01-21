Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Глава Минтранса заявил о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Общество

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом в кулуарах съезда сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов. Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение правительства.

358504.jpeg

Речь идет о прямых рейсах из Москвы в Каир. Возобновление чартеров на популярные курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут обсуждаться позже, передает РИА Новости.

Также министр рассказал, что в правительство направлен доклад по итогам визита делегации российских специалистов в Каир. Однако доклад по безопасности чартерных рейсов в курортные города пока не готов, добавил Соколов.

"Группа только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют", — цитирует его ТАСС.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 г. весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже — аэропорты курортных городов. Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после того, как 31 октября на Синайском полуострове потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

В конце ноября в Минтрансе России заявили, что египетские аэропорты выполнили рекомендации по безопасности. На модернизацию систем безопасности Египет потратил больше 40 млн долларов.

Как сообщалось ранее, в декабре Египет получит 35 установок биометрического контроля для монтажа в трех аэропортах. Они будут фиксировать передвижение персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. На монтаж потребуется две недели. Кстати, установить такие системы контроля посоветовала именно Россия.

Министр транспорта России Максим Соколов в конце сентября посещал Египет. Делегация Минтранса предложила установить в главных аэропортах системы биометрического доступа сотрудников в "чистую зону", что поможет контролировать их перемещение, а также время прихода и ухода со службы.

Очередная инспекция российских авиаспециалистов аэропорта Каира прошла в конце декабря 2016 г. Российские эксперты вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм- эш-Шейха только 19 января.

В декабре прошлого года экономическая ситуация в Египте из-за девальвации местного фунта и снижения валютных доходов от туризма была признана критической. После катастрофы над Синаем от полетов над полуостровом отказались помимо России ОАЭ, Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия и ряд других стран.

После завершения праздника Ид аль-Адха, во время которого загрузка отелей Шарм-эль-Шейхавпервые в прошлом году достигла 65% за счет прибытия внутренних туристов и гостей из арабских стран, занятость отелей резко упала — до 21%.

Сколько нужно будет времени египетским отелям, чтобы прийти в себя после провального года, вопрос открытый. Как писали СМИ, необходимый после простоя ремонт оценили в 320 млн долларов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


"Полёты в Египет — это не вопрос безопасности"
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Пирог к завтраку
Рецепты
Пирог к завтраку
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Красота
Как подтянуть внутреннюю часть бедра
Комментарии
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Виталий Третьяков: Антиалкогольные кампании надо отменить
США и Канада
Дарья Митина: Трамп ничего не изменит
Изобретения
Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи
Читательский топ
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
"Настоятельно призываем": Европа предложила России сдаться
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался

В этом году "Голубой огонек" оказался как никогда неинтересным. Шутки были плоскими, звезды эстрады пели под фонограмму, и было понятно, что им это никакого удовольствия не доставляет, равно как и зрителям. Скандал вокруг "Голубого огонька", вышедшего на Первом канале, Pravda.Ru обсудила с блогером из Ростова-на-Дону Вадимом Манукяном.

Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
США и Канада
Салют над Вашингтоном сложился в "Соединенные Штаты России"
Здоровье
Биологи назвали простой способ увеличить продолжительность жизни
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"

Антон Цветков уверен, что Исаакиевский собор должен быть передан Русской Православной Церкви, так как является ее неотъемлемой частью.

Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Происшествия
В Челябинске больница отказалась принять ветерана войны: женщина умерла
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Наука и техника
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Украина
Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда
Фархат Измайлов Смертельный рой: Беспилотники сбиваются в стаи Фархат Измайлов Любовь Степушова Кто сорвет инаугурацию Трампа Любовь Степушова Юрий Носовский "Дас ист фантастиш": Бундесвер взывает к голубым Юрий Носовский
Комментарии
Иван Ургант Как относиться к деньгам? Учимся у евреев
milaswent Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
Юрий Котов Оборотни и эльфы либерального бомонда
Google_105500693393898642445 Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
vkontakte_378129471 Жительница Рязанской области рассказала, что вместо опухоли ей вырезали почку
Иван Марков(Mail.Ru) Комсомольские медсестры потеряли работу из-за шального видео
ЦИНИК-ФАТАЛИСТ Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа
Георгий Налибов Пламен Пасков: Против кого подняли "Щит Евфрата"
Ruslan Zamilov Западные СМИ в шоке от "зловещей" речи Трампа
Георгий Налибов За что сражаются сирийские курды?
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?