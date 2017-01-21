Глава Минтранса заявил о скором возобновлении авиасообщения с Египтом

Авиасообщение с Египтом может быть восстановлено в ближайшее время. Об этом в кулуарах съезда сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов. Соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение правительства.

Речь идет о прямых рейсах из Москвы в Каир. Возобновление чартеров на популярные курорты Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут обсуждаться позже, передает РИА Новости.

Также министр рассказал, что в правительство направлен доклад по итогам визита делегации российских специалистов в Каир. Однако доклад по безопасности чартерных рейсов в курортные города пока не готов, добавил Соколов.

"Группа только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют", — цитирует его ТАСС.

Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов заявлял, что считает январь 2017 г. весьма вероятным сроком открытия авиасообщения с Египтом. Планируется, что сначала будет открыт аэропорт Каира, позже — аэропорты курортных городов. Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в ноябре 2015 года после того, как 31 октября на Синайском полуострове потерпел крушение самолет А321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.

В конце ноября в Минтрансе России заявили, что египетские аэропорты выполнили рекомендации по безопасности. На модернизацию систем безопасности Египет потратил больше 40 млн долларов.

Как сообщалось ранее, в декабре Египет получит 35 установок биометрического контроля для монтажа в трех аэропортах. Они будут фиксировать передвижение персонала по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза. На монтаж потребуется две недели. Кстати, установить такие системы контроля посоветовала именно Россия.

Министр транспорта России Максим Соколов в конце сентября посещал Египет. Делегация Минтранса предложила установить в главных аэропортах системы биометрического доступа сотрудников в "чистую зону", что поможет контролировать их перемещение, а также время прихода и ухода со службы.

Очередная инспекция российских авиаспециалистов аэропорта Каира прошла в конце декабря 2016 г. Российские эксперты вернулись после проверок аэропортов Хургады и Шарм- эш-Шейха только 19 января.

В декабре прошлого года экономическая ситуация в Египте из-за девальвации местного фунта и снижения валютных доходов от туризма была признана критической. После катастрофы над Синаем от полетов над полуостровом отказались помимо России ОАЭ, Франция, Германия, Великобритания, Ирландия, Нидерланды, Бельгия и ряд других стран.

После завершения праздника Ид аль-Адха, во время которого загрузка отелей Шарм-эль-Шейхавпервые в прошлом году достигла 65% за счет прибытия внутренних туристов и гостей из арабских стран, занятость отелей резко упала — до 21%.

Сколько нужно будет времени египетским отелям, чтобы прийти в себя после провального года, вопрос открытый. Как писали СМИ, необходимый после простоя ремонт оценили в 320 млн долларов.

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