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Источник Правда.Ру

Маткапитал могут разрешить направлять на выплаты по ипотеке

Общество

Минстрой предложил использовать средства материнского капитала на ежемесячное погашение ипотечного кредита на время декретного отпуска одного их родителей. Сейчас средства из маткапитала могут идти только на погашение процентов, на строительство или первоначальный взнос по ипотеке.

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Источник фото: архив Правды.Ру

"На три года, пока один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком, мы можем по сути обнулить ежемесячный ипотечный платеж, пока человек обратно не выйдет на работу", — пояснил замглавы Минстроя Никита Стасишин, передает ТАСС.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин заявил, что в 2017 году нет бюджетных средств на осуществление единовременной выплаты из материнского капитала.

"Есть поручение председателя правительства по этому поводу дальше думать. То есть решения нет, денег в бюджете 2017 года нет, но поручение дано, с тем, чтобы мы с Минфином дальше продолжали смотреть эти варианты. Посмотрим, пока денег в 2017 году на эти цели нет", — отметил Топилин.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минтруду, Минфину и Минэкономразвития рассмотреть вопрос о целесообразности единовременной денежной выплаты из средств материнского капитала в 2017 году. Соответствующий документ был опубликован на сайте правительства, пишет РБК. Министру труда Максиму Топилину, министру финансов Антону Силуанову и министру экономического развития Максиму Орешкину необходимо сделать предложения до 5 апреля.

Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал федеральный закон, приостанавливающий индексацию материнского капитала до 2020 года. Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. В 2017 году размер маткапитала составляет чуть больше 453 тысяч рублей.

Как сообщала Правда.Ру, эксперты говорят, что делать трагедию из заморозки индексации маткапитала преждевременно.

— Напомню — раньше шел разговор, что из-за ухудшения экономической ситуации программа может быть вообще сокращена в 2018 году. Сегодня об этом речи не идет — и такое решение вопроса уже говорит о некоей стабильности, это уже большой плюс.

Более того, принято решение о единократной выдаче фиксированной суммы, которая необходима матери сразу после родов, потому что основные расходы как раз падают на первые дни после рождения ребенка. Правительство также расширило список нужд, на которые эта сумма может быть потрачена, — рассказал Правде.Ру первый заместитель председателя комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты РФ Павел Сычев.

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