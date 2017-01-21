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Источник Правда.Ру

На каждого россиянина приходится по 10 литров спирта в год

Общество

Потребление алкоголя среди россиян существенно снизилось. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на посвященной здоровью дискуссионной площадке съезда "Единой России".

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Фото: Fotodom.ru/Fotoimedia EO

По ее словам, при норме Всемирной организации здравоохранения в 8 литров чистого спирта на человека в год в нашей стране достигли отметки в 10 литров, передает ТАСС.

Напомним, ранее Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в котором одной из мер предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам РФ в возрасте до 21 года.

Как сообщала Правда.Ру, о том, как сделать водку наименее привлекательной для россиян, рассказал депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Действовать, по его словам, нужно по аналогии с сигаретными пачками — обклеить бутылки страшными картинками и предупреждениями.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить политику повышения цен на водку. Кроме того, по словам Онищенко, в будущем водку можно, как и сигареты, закрывать на прилавках.

"И вообще водку надо перестать продавать", — заключил Онищенко.

Недавно Правда.Ру сообщала, что в квартире одного из домов села Ильинка в Бурятии было обнаружено тело 15-летнего подростка с признаками отравления спиртным. Парень на праздники приехал в гости к отцу в село Ильинка. Когда вечером отец ушел в гости, молодой человек нашел в квартире бутылку водки и полностью выпил её содержимое за достаточно короткий промежуток времени. Значительный объём употреблённого алкоголя привёл к резкому токсическому воздействию этанола на организм подростка, в результате которого молодой человек скончался на месте происшествия.

В последнее время чаще людей губит не водка, а так называемая "паленка" — спиртосодержащие жидкости. В конце прошлого года трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался. А на Дальнем Востоке ранее четыре человека умерли от отравления антифризом.

Напомним, после массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске в Думе предложили по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом. Об этом заявил председателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

Ведь нередко из-за алкоголизма человек наносит вред не только себе, но и окружающим. В начале года покупатель до смерти избил продавца магазина, за отказ продавать ему ночью алкоголь. Это случилось в Перми в ночь на 8 января в торговом павильоне в Мотовилихинском районе.

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Тайны русской водки
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