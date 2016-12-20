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Источник Правда.Ру

Суд подтвердил законность штрафа, наложенного ФАС на Google

Общество

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность штрафа в размере 500 тысяч рублей, наложенного Федеральной антимонопольной службой России на компанию Google Inc.

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Фото: AP

Суд отклонил заявление Google Inc., требовавшей отменить постановление ФАС от 2 ноября о привлечении компании к административной ответственности за неисполнение предписания антимонопольного ведомства, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Арбитражный суд Москвы решил рассматривать в закрытом режиме дело по заявлению Google Inc., требующей признать незаконным штраф, наложенный на компанию Федеральной антимонопольной службой России. При этом суд определил сделать открытым оглашение резолютивной части решения.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в 2015 году ФАС признало, что компания Google злоупотребляет доминирующим положением на рынке. Корпорация запретила производителям мобильных устройств Fly, Explay и Prestigio, которые идут на продажу в Россию, оставлять возможность для пользователей по предустановке сервисов "Яндекса" и не оставила им выбора по использованию программ.

ФАС выдала предписание до конца ноября этого года отредактировать соглашение с производителями телефонов.

Однако это предписание компания Google в срок не выполнила.

Напомним, 2 ноября ФАС уже оштрафовала корпорацию на 1 миллион рублей за неисполнение предписания. По словам главы ведомства, такие штрафы ФАС намерена накладывать каждые 2-3 недели.

Тем временем ряд западных СМИ, например, MIT Technology Review заявляют, что Россия якобы для контроля в интернете строит целую систему наподобие китайской. Однако эксперты говорят, что у России есть свои интересы, в том числе и в интернете: защитить свое медийное пространство, защитить права жителей.

В России считают, что на нашем рынке недопустима монополия мировых интернет-гигантов.

"Когда мы видим, что крупные корпорации дома ведут себя одним образом, у них все чинно, чисто прибрано, а потом начинают поучать нас, россиян, как надо жить, какие мы грязные, как надо нос вытирать, это недопустимо. А сами что делают? Они — практики, которые судами запрещены. Они принесли на нашу территорию, но мы точно не банановая республика и можем хорошее от плохого отличить", — заявил ранее руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

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