Все школьные учебники отправят на апробацию

По просьбе Минобрнауки в этом году во вторых классах прошли проверочные работы по русскому языку. Большинство написали хорошо. На 4-5, но 75 процентов не справились с заданием составить из набранных слов предложение.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Показали школьники и свое плохое знание классики. По словам министра образования Ольги Васильевой, в погоне за технологиями в учебной системе потеряли учителей-предметников.

— Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие интеллектуально снижены. Мы проводим экспертизу учебников, а нужна еще апробация, которая будет проходить в лучших школах России. В этом году пройдут всероссийские проверочные работы. Когда мы объявили об этом, учителя сказали: а когда мы будем готовить учеников к ЕГЭ? Но ЕГЭ — лишь оценочная процедура, — цитирует министра РГ.

Кроме того, Ольга Васильева заявила, что одним из средств, которое может вернуть интерес к чтению, изучению классической литературы, станет сочинение.

— Пройдет 2,5 года и оно примет классический вариант, как это было раньше, — пообещала она. То есть объем его станет больше. А оценки за него будут ставить не только эксперты, как происходит раньше, но и школьные учителя.

Напомним, не так давно министр заявила о том, что ЕГЭ в России отменять не будут. Она напомнила, что ЕГЭ — относительно новый проект в мировой практике, и многое в нем предстоит довести до ума.

"Конечно, перекосы были, и самый главный перекос — это те самые тестовые задания, которые вызывали резкое неприятие. Но я хочу, чтобы вы поняли, что процесс отказа от тестовых заданий в ЕГЭ начался задолго до меня, это только кажется, что он начинается сейчас. Задания с выбором ответа убрали из экзамена по литературе в 2008 году, по математике — в 2010-м, по русскому языку — в 2015-м. В этом году тесты исчезнут из экзаменов по обществознанию, истории, географии, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям. И в 2017 году будет последнее — это физика, химия и биология. Кроме того, в следующем году серьезные перемены ждут экзамен по литературе — это будет совсем другой экзамен, в нем полностью будут отсутствовать какие-либо тестовые задания, это будет экзамен, в котором будут только творческие задания с большим развернутым ответом, связанные с теорией литературы. То есть, во-первых, задания увеличатся, они будут требовать хорошего знания текста, а во-вторых, будут повышены требования к самому сочинению", — рассказала Васильева в интервью журналистам "Интерфакса".

Ранее Ольга Васильева рассказала о необходимости возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

"Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая — люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое — хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть", — сказала Васильева.

Предложила глава ведомства также вернуть в школы профориентацию. Она подчеркнула, что ЕГЭ позволяет школьникам подавать документы на разные специальности, но при этом абитуриенты не всегда понимают, чем хотят заниматься в будущем. Министр уверена, что нужно повысить у будущих студентов профильную мотивацию, чтобы они могли определиться с профессией.

По словам экспертов, это правильное решение. Профориентация поможет детям понять, чем они хотят заниматься.

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