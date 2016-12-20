Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

МИД России: Перед отдыхом в Турции "нужно как следует подумать"

Общество

МИД РФ призывает отправляющихся в Турцию россиян взвесить все возможные риски, с которыми они могут столкнуться в этой стране.

357042.jpeg
Фото: AP

"Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно", — сказал журналистам во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он также отметил, что "теракты становятся обыденностью". "Мир начинает меняться. Если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное", — подчеркнул замминистра, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре в Турции произошло два крупных теракта. 10 декабря в столице Турции два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Позже ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

А 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Есть убитые и раненые. Машины скорой помощи отправлены на место происшествия. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.

Теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил террорист-смертник, позже заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Правда, после этих случаев, массового отказа от туров в эту страну среди россиян не наблюдалось.

"Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на территории Турции, быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: не посещать многолюдных мест, не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей; туроператоров — информировать туристов о возможной угрозе в Турции", — заявили в Ростуризме.

Там добавили, что турпоток в Стамбул пока настолько низкий, что падения спроса опасаться не приходится, сообщает РИА Новости. Данные о взрывах в Стамбуле поступают уже не в первый раз, так что россияне предпочитают пока отдыхать в более безопасных местах.

19 декабря в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в него выстрелил мужчина, проникший в помещение под видом охранника. Мэр Анкары подтвердил информацию о том, что нападавший на российского посла Андрея Карлова служил в полиции. Правда, был недавно уволен.

Как передает Политонлайн, "в здание галереи убийца посла вошел, представившись телохранителем Карлова". Во время нападения мужчина кричал, что "это за детей в Алеппо".

Кроме того, позже вооруженный мужчина устроил стрельбу у здания американского посольства в Анкаре. Это произошло через несколько часов после убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

По данным турецкого издания Daily Sabah, полицейские задержали вооруженного человека при попытке войти в здание американской дипмиссии. В Госдепе позднее рассказали, что у мужчины был в руках пистолет, он успел сделать несколько выстрелов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

Темы теракты убийство российского посла в Турции
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
Зоосфера
Законопроект о петельном лове животных стал шоком для экологов
Партии
После развала: Оппозиция ищет "своего" кандидата в президенты
Азия
Послов убивать нельзя
Читательский топ
Американцы повально отказываются от гражданства США
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Россиянка подала в суд на Депардье за "изнасилование мозга"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США

С января по сентябрь этого года 3,4 тыс. американцев отказались от гражданства США.

Американцы повально отказываются от гражданства США
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Религия
Отсутствие "чуда святого Януария" напугало итальянских католиков
Происшествия
Екатеринбуржец продал машину за 160 тысяч из банка приколов
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Происшествия
Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Экспертное мнение
Леонид Брежнев: Неприхотливый, компанейский и человечный
Мир
Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО

Разгневанный мусорщик десятками мусорных контейнеров блокировал припаркованный в неположенном месте автомобиль.

Китайский мусорщик, заблокировавший контейнерами авто, стал звездой соцсетей. ВИДЕО
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Здоровье
Чешские ученые выяснили: Пиво разлагает внутренние органы
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Андрей Соколов Послов убивать нельзя Андрей Соколов Любовь Степушова (Люлько) О чем "друг Влад" договорился с "другом Синдзо"? Любовь Степушова (Люлько) Игорь Буккер Красная Шапочка и "русский медведь" Игорь Буккер
Комментарии
Надежда Сивушкова Грузовик раздавил рождественскую ярмарку в Германии.ВИДЕО
алек камалиев Драку на корпоративе психбольницы в Апатитах пришлось разнимать Росгвардии
RUSTEMKUSHAEFF Стали известны подробности покушения на российского посла в Турции
Надежда Сивушкова Huffington Post: Сторонники Фийона опровергают его любовь к России
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Грузовик раздавил рождественскую ярмарку в Германии.ВИДЕО
Сергей Кравцов(Mail.Ru) В 40-х годах в Калифорнии стерилизовали детей за плохие оценки в школе
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Украинский депутат назвал "героем" убийцу российского посла
Sergey Peshin Стали известны подробности покушения на российского посла в Турции
Юрий Котов Зачем в Германии замалчивают преступления мигрантов
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?