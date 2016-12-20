МИД России: Перед отдыхом в Турции "нужно как следует подумать"

МИД РФ призывает отправляющихся в Турцию россиян взвесить все возможные риски, с которыми они могут столкнуться в этой стране.

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"Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать прежде, чем это делать, потому что там теракты почти ежедневно", — сказал журналистам во вторник замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

Он также отметил, что "теракты становятся обыденностью". "Мир начинает меняться. Если раньше какой-то теракт был трагедией, который влек за собой месяцы обсуждений, то сейчас в день может произойти несколько терактов, и это становится обыденностью. Вот в чем самое страшное", — подчеркнул замминистра, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре в Турции произошло два крупных теракта. 10 декабря в столице Турции два взрыва прогремели рядом со стадионом "Водафон Арена". На дороге у северо-западной стены стадиона была подорвана начиненная взрывчаткой машина. Взрывное устройство в автомобиле было приведено в действие дистанционно. Меньше чем через минуту в парке неподалеку себя взорвал террорист-смертник.

Позже ответственность за взрывы на себя взяла курдская националистическая вооружённая группировка. Она именует себя "Ястребы свободы Курдистана".

А 17 декабря в Турции взорвался автобус с военнослужащими. Взрыв прогремел в автобусе, перевозившем военнослужащих. Есть убитые и раненые. Машины скорой помощи отправлены на место происшествия. Как сообщили в Генштабе, погибли 13 человек, еще 55 получили травмы.

Теракт в городе Кайсери в центральной части Турции совершил террорист-смертник, позже заявил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

Правда, после этих случаев, массового отказа от туров в эту страну среди россиян не наблюдалось.

"Ростуризм призывает российских туристов, находящихся на территории Турции, быть бдительными и соблюдать меры предосторожности: не посещать многолюдных мест, не покидать мест проживания без необходимости, следовать указаниям местных властей; туроператоров — информировать туристов о возможной угрозе в Турции", — заявили в Ростуризме.

Там добавили, что турпоток в Стамбул пока настолько низкий, что падения спроса опасаться не приходится, сообщает РИА Новости. Данные о взрывах в Стамбуле поступают уже не в первый раз, так что россияне предпочитают пока отдыхать в более безопасных местах.

19 декабря в Анкаре был убит российский посол Андрей Карлов. Во время его выступления на открытии фотовыставки "Россия глазами турок" в него выстрелил мужчина, проникший в помещение под видом охранника. Мэр Анкары подтвердил информацию о том, что нападавший на российского посла Андрея Карлова служил в полиции. Правда, был недавно уволен.

Как передает Политонлайн, "в здание галереи убийца посла вошел, представившись телохранителем Карлова". Во время нападения мужчина кричал, что "это за детей в Алеппо".

Кроме того, позже вооруженный мужчина устроил стрельбу у здания американского посольства в Анкаре. Это произошло через несколько часов после убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

По данным турецкого издания Daily Sabah, полицейские задержали вооруженного человека при попытке войти в здание американской дипмиссии. В Госдепе позднее рассказали, что у мужчины был в руках пистолет, он успел сделать несколько выстрелов.