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Источник Правда.Ру

Минздрав России: Все ВИЧ-инфицированные должны стоять на учете

Общество

Проект федерального закона подготовили в министерстве здравоохранения России. В соответствии в законопроектом, все ВИЧ-инфицированных граждане должны быть поставлены на диспансерный учет. Также предусмотрены и меры ответственности за уклонение от этого. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

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Фото: AP

"Принимая во внимание сложившуюся эпидемическую ситуацию по ВИЧ-инфекции, предлагается обсудить вопрос о целесообразности закрепления в законодательстве Российской Федерации обязанности для лиц, инфицированных ВИЧ, становиться на диспансерный учет независимо от их согласия, а также мер ответственности за уклонение от постановки на учет", - говорится в документе.

В законопроекте отмечается, что в 2015 году из всех ВИЧ-инфицированных под диспансерным наблюдением находилось лишь 70,5%. "Таким образом, значительное количество лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, не наблюдаются в медицинских организациях", - говорится в законопроекте.

Официально зарегистрированное число людей с ВИЧ в России - около миллиона. В возрасте 30-35 лет каждый 25-й россиянин инфицирован ВИЧ. Врачи говорят об эпидемии. Звучит страшно, но эпидемия СПИДа была, например, в Австралии, а теперь она бодро рапортует, что проблема решена. О мерах, которые должны быть приняты, в прямом эфире видеостудии Pravda.Ru рассказал академик Вадим Покровский, замдиректора Центрального института эпидемиологии, директор Федерального центра про профилактике и борьбе со СПИДом.

По словам академика, начиная с 1987 года, когда был выявлен первый российский гражданин, больной СПИДом, за 28 лет умерло 230 тысяч человек. Часть этих людей погибли от несчастных случаев, от самоубийств и прочего, но не менее половины - непосредственно от СПИДа.

Исследования показали, что шансы умереть у человека с ВИЧ, который применяет лекарства, ниже, чем у человека, который не болен ВИЧ, но пьет и курит. Поэтому стоит задача обеспечить всех наших ВИЧ-позитивных граждан антиретровирусными препаратами, отметил Вадим Покровский.

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Темы СПИД ВИЧ-инфекция диспансерный учет
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