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Источник Правда.Ру

Любимая актриса Гитлера оказалась советской разведчицей

Общество

Марика Рекк оказалась советской разведчицей, свидетельствуют рассекреченные документы, передает РИА "Новости". Стало известно, что Рекк с 1940 годов была частью агентурной сети. Актрису завербовал ее директор Хайнц Хоффмайстер — он уже работал на СССР. Какую конкретно информацию она "сливала" Москве, не сообщается. По некоторым данным, ее муж — кинорежиссер Георг Якоби — также был с ней за одно.

Любимая актриса Гитлера оказалась советской разведчицей
Источник фото: REX

По данным издания Bild, во главе сети, к которой принадлежала Рекк, был легендарный советский разведчик Ян Черняк — так называемый "человек без тени". Он собрал вокруг себя банкиров, военных, государственных чиновников, а также актрису Ольгу Чехову. Все они были разведчиками.

В рассекреченных документах отмечается, что первая информация о разведывательной деятельности Рекк встречается в документах немецкой организации "Гелен", датируемых ноябрем 1951 года. Тогда же Рекк объявила, что заканчивает актерскую карьеру. Это был ее хитроумный ход, позволяющий Рекк и дальше работать на СССР.

Умерла Марика Рекк 16 мая 2004 года от инфаркта в возрасте 90 лет. Она наиболее известна по телесериалу "Семнадцать мгновений весны".

Кстати, в Мэриленде на торгах, организованных аукционным домом Alexander Historical Auctions, личный телефон лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера продали за 243 тысячи долларов. Аппарат был подарен Гитлеру вермахтом. После взятия Берлина в 1945 году его в одном из бункеров обнаружили советские солдаты, сообщает The Telegraph. Телефон марке Seimens покрыт красным лаком и "украшен" именем Гитлера, а также символом нацистской партии.

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