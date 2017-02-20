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Источник Правда.Ру

"Воин пал на поле боя"

Общество

Скончался постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Его не стало 20 февраля. Дипломат умер на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Воин пал на поле боя
Виталий Чуркин. Источник фото: REUTERS

Эту потерю для нашей страны прокомментировала генеральный директор медиахолдинга "Правда.Ру" Инна Новикова:

— ﻿Очень жаль Виталия Чуркина. Видимо, сердце не выдержало каждый день видеть не всегда адекватных и часто оголтелых ненавистников, для которых аргументы и факты не имеют никакого значения, стряхивать со своего плеча потные ручонки сумасшедших девиц типа Саманты Пауэр, при этом улыбаться, иронизировать и не терять присутствия духа. 

Он не был одним воином в поле; у него, как и у нас всех, было и есть много сторонников и союзников, но Виталий Иванович очень долго был на передовой, защищая свою страну под огнем русофобов и западных лизоблюдов.

Именно они особенно воинственны и агрессивны. Наш представитель в ООН знал, что его поддерживают миллионы. Но он принимал на себя и достойно отражал не только косые взгляды, но и тычки, пинки тех, кто стремился как можно старательнее выслужиться перед своими хозяевами.

Его голос внимательно слушал весь мир.

Воин пал на поле боя.

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