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"Мужской туризм" в России: туры на ледоколах и экспедиции в тундру

Общество

Рыбалка и охота, конечно, остаются традиционно любимыми способами отдыха у мужчин. Но в последнее время россияне отходят от традиций и отправляются в экстрим-туры или военные походы.

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Фото: AP

В Ростуризме рассказали, где будут отдыхать российские мужчины на предстоящие долгие праздники.

Что касается курортов, здесь все по-старому — Турция, Греция и Кипр и числе самых популярных. Что касается российских направлений, это курорты Краснодарского края и Крыма.

А вот новые виды "мужского" туризма по-настоящему захватывают дух. Например, набирают популярность снегоходные туры по Арктической зоне. Есть также экспедиции в тундру в гости к кочевым малочисленным народам, сохранившим аутентичный уклад жизни, диковинную кухню и поверья предков. В числе экстремальных и круизы на атомных ледоколах, например, к Северному полюсу, передает РИА "Новости".

Развиваются и такие виды туризма, как промышленный и военный. Мужчинам предлагают посетить как действующие, так и заброшенные предприятия, места боевой славы. Можно поучаствовать в обучении владения техникой и даже в тренировочных стрельбах. Правда, для отправления в подобное путешествие требуется собрать ряд разрешающих документов.

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