Сергей ШАРГУНОВ: "К России относятся как к матери, а к нынешней Украине как к мачехе"

"Правда.Ру" сообщала, что социологи ВЦИОМ выяснили истинное отношение россиян к Новороссии. По мнению большинства россиян, ДНР и ЛНР — это уже не Украина. Так, более трети россиян — 36% — выступают за нейтралитет России в украинском конфликте. 24% считают, что нужно признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

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В исследовании сказано, что в конфликте Донецкой и Луганской народных республик с Киевом половина россиян предлагает оказать поддержку ДНР и ЛНР. Из них 8% заявили о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав России.

И еще одну статистику приводит ВЦИОМ. 19% респондентов полагают, что в условиях несоблюдения минских договоренностей России ничего не стоит предпринимать. 16% — выступили за дипломатический путь, еще столько же считают нужным "давить на Киев". 11% "поддерживают Донбасс".

Член комитета Госдумы по международным делам, публицист, писатель Сергей Шаргунов прокомментировал "Правде. Ру" данный опрос ВЦИОМ:

- Я видел исследование и рад тому, что большое количество граждан России и цифры ВЦИОМ это подтверждают; в частности, выступают за то, чтобы жители Донбасса сами определили свою судьбу, за то, чтобы считаться с мнением жителей. Это самое главное.

Собственно, эта статистика вещь немножко лукавая, поскольку можно было проводить те же опросы, например, по поводу признания независимости Абхазии, Южной Осетии. По ВЦИОМу не абсолютное большинство россиян выступало за это в какой-то момент. На самом деле я думаю, что количество людей, горячо симпатизирующих Донбассу гораздо выше, гораздо весомее. Но тем не менее эти цифры тоже показатель.

На мой взгляд, основная история здесь состоит в том, что жители Донбасса жаждали крымского сценария. Это на самом деле так: к России относятся как к матери, а к нынешней Украине как к мачехе. Уверен, что и сочувствия, и понимания в россиянах гораздо больше, чем страха войны. В России абсолютное большинство знает, что русские оказались самым разделенным народом в мире, и есть понимание того, что огромное количество наших соотечественников были искусственно отрезаны границами. Для нас, сострадание своим - это очень важное чувство, и его нужно развивать. Это чувство гражданской эмпатии. И на нем, именно на нем и зиждется и развитое общество, и сильное государство.

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