Названы лучшие для жизни города России

Эксперты составили рейтинг лучших для проживания городов России. Оценивались доходы населения, способность делать покупки, уровень безработицы, объем жилых метров в расчете на человека и другие показатели.

Фото: AP

Рейтинг опубликовало рейтинговое агентство "РИА "Рейтинг". Первые строчки заняли Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Липецкая область и Тюменская область.

В числе аутсайдеров оказались Республика Тува, за ней идет Ингушетия, затем Калмыкия, Республика Алтай, Еврейская автономная область, Забайкалье, Карачаево-Черкессия, Курганская область, Чукотка и Бурятия.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", в конце прошлого года был составлен рейтинг самых чистых городов страны. В итоге самым кофмортным признали Севатополь. Лидирующие позиции в рейтинге также заняли Горно-Алтайск, Москва, Вологда, Магас и Курск. Замыкают список Липецк, Южно-Сахалинск, Салехард, Владивосток и Тюмень.

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