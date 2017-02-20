Социологи выяснили истинное отношение россиян к Новороссии

По мнению большинства россиян, ДНР и ЛНР — это уже не Украина. Так, более трети россиян — 36% — выступают за нейтралитет России в украинском конфликте. 24% считают, что нужно признать независимость Донецкой и Луганской народных республик

В исследовании сказано, что в конфликте Донецкой и Луганской народных республик с Киевом половина россиян предлагает оказать поддержку ДНР и ЛНР. Из них 8% заявили о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% — принять в состав России.

И еще одну статистику приводит ВЦИОМ. 19% респондентов полагают, что в условиях несоблюдения минских договоренностей России ничего не стоит предпринимать. 16% — выступили за дипломатический путь и столько же считают нужным "давить на Киев". 11% "поддерживают Донбасс".

"Правда.Ру" сообщала, что 18 января президент России подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Эксперт Украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов рассказал тогда "Правде.Ру", чем продиктовано подобное решение. Оно направлено прежде всего на облегчение жизни граждан, приезжающих на территорию ЛНР и ДНР из России — и наоборот. За последние несколько лет Украина своей блокадой добилась того, что жители ДНР и ЛНР практически не могут получить ни одного документа от украинских структур — от паспортов до любых других документов (свидетельства о браке, рождении и т. д.). Поэтому данный указ — это совершенно вынужденная мера, продиктованная той ситуацией, которая сейчас складывается на Донбассе. Есть еще один аспект этого вопроса, связанный, конечно, с той риторикой, которую мы в последние несколько дней слышим от западных партнеров: на мюнхенской конференции, других подобных мероприятиях.

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