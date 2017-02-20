Девушка с ограниченными возможностями, передвигающаяся в инвалидном кресле, впервые приняла участие в конкурсе красоты Miss World — "Мисс мира". Джастин Кларк соревновалась с другими участницами на региональном этапе, в финале в австралийском штате Аделаида.
26-летняя девушка передвигается в коляске уже два года. О том, почему она получила инвалидность не сообщается.
Джастин не выиграла региональный этап, поэтому на национальный не поедет. Но она довольна уже тем, что вышла на сцену в родном штате.
"Для того, кто прикован к креслу, возможность участия [в конкурсе] - большой шаг. Я надеюсь, что это станет посланием: независимо от расы, размера одежды или физических ограничений — всего, что отличает вас — вы все равно красивы", — цитирует австралийку Daily Mail.
В ближайшем будущем Кларк займется филантропической деятельностью, будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс.
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