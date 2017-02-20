Девушка в инвалидном кресле впервые приняла участие в конкурсе "Мисс мира"

Девушка с ограниченными возможностями, передвигающаяся в инвалидном кресле, впервые приняла участие в конкурсе красоты Miss World — "Мисс мира". Джастин Кларк соревновалась с другими участницами на региональном этапе, в финале в австралийском штате Аделаида.

фото: твиттер, @Femail

26-летняя девушка передвигается в коляске уже два года. О том, почему она получила инвалидность не сообщается.

Джастин не выиграла региональный этап, поэтому на национальный не поедет. Но она довольна уже тем, что вышла на сцену в родном штате.

"Для того, кто прикован к креслу, возможность участия [в конкурсе] - большой шаг. Я надеюсь, что это станет посланием: независимо от расы, размера одежды или физических ограничений — всего, что отличает вас — вы все равно красивы", — цитирует австралийку Daily Mail.

В ближайшем будущем Кларк займется филантропической деятельностью, будет помогать детской благотворительной организации Children's Charity, с которой сотрудничает конкурс.

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