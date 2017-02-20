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Источник Правда.Ру

Большинство россиян отдает детей в армию

Общество

84% россиян уверены: российская армия способна защитить страну. Более того: больше 60% хотят, чтобы их родные призывного возраста служили. Таковы результаты опроса "Левада-центра".

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К слову, лишь 23% стали бы искать способ избежать этой повинности — службы в армии.

Сейчас за сохранение всеобщей воинской обязанности выступают 58% граждан, 37% — за переход к формированию армии на контрактной основе.

Эксперты подтверждают: служить в армии стало модно.

— С точки зрения престижа здесь несколько аспектов. Первое и самое главное заключается в том, что было принято правильное политическое решение — переход на военную службу на один год. Второе — значительное усиление всех социальных вопросов, или гуманизация военной службы. Отправляют служить, если есть возможность, не очень далеко, улучшена регламентация службы, освобождение от целого ряда несвойственных для военного человека обязанностей, то есть хозяйственных, уборочных, строительных и многих других. Несомненно, это улучшение рациона питания, улучшение формы одежды. Важный момент — стимулирование с помощью определенных законодательных ограничений. Хочешь быть на госслужбе — отслужи, — рассказал "Правде.Ру" председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев.

По его словам, сейчас есть целая серия возможностей для того, чтобы молодой человек захотел служить по призыву.

Между тем ранее социологи выяснили знаковый факт — оказывается, более 65% готовы поддержать решение своих близкий пойти на войну в случае необходимости.

Данные опроса показывают, что 49% респондентов посоветовали бы своим мужьям, отцам и сыновьям "отправиться прямо на линию фронта" — ежели таковой возникнет. При этом больше половины россиян (56%) заявили, что готовы помочь государству финансово, а 39% готовы отдавать на военные нужды четверть своей зарплаты.

Кроме того, по данным общенационального опроса, проведенного ВЦИОМ, 50% россиян назвали расходы на обороноспособность России "приоритетными". При этом жители страны видят в росте военных расходов не только укрепление армии, но и рассчитывают, что ВПК станет "локомотивом" экономики.

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