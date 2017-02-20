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Источник Правда.Ру

Каждые полминуты в Индии из-за грязного воздуха умирает человек

Общество

Ежегодно в Индии умирают больше миллиона человек из-за грязного воздуха. Это примерно по две смерти в минуту. Исследование провели эксперты влиятельного медицинского журнала The Lancet.

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Фото: AP

Кроме того, плохая экология — одна из самых частых причин преждевременных родов. В регионе отмечено 1,6 миллиона преждевременных родов ежегодно, при том что мировой показатель — 2,7-3,4 миллиона.

Многие жители страны страдают раком легких из-за мелкодисперсной пыли, частиц размером менее 10 микрон (PM2,5).

Среди городов мира с наиболее загрязненным воздухом оказалась индийская столица Нью-Дели, а также индийские города Патна, Калькутта, Мумбаи.

Еще одна страна, задыхающаяся от смога, — Китай. Напомним, первое в этом году "красное" предупреждение из-за смога было объявлено в Пекине 3 января. Он окутал северные и восточные районы Китая. Видимость в некоторых составляла 50 метров.

Недавно там нашли причину грязного воздуха — это не только двигатели автомобилей, но и угольные электростанции и котельные на окраинах Пекина, заявляют экологи. Правительство Пекина распорядилось приостановить деятельность или сократить объем производства 1,2 тысячи заводов в округе города из-за опасного уровня загрязнения воздуха.

После этих случаев власти задумались об экологии. В рамках борьбы с загрязнением окружающей среды власти Пекина планируют в 2017 году сократить число автомобилей на дорогах города с высокими показателями выбросов в атмосферу до 300 тысяч единиц.

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