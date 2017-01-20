В Минюсте рассказали, почему нельзя ввести пожизненный запрет для россиян на курение

Предложенный Минздравом запрет на продажу сигарет гражданам, которые родились после 2015 года, противоречит Конституции и Гражданскому кодексу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции России.

Фото: AP

А предложение продлевать рабочий день курящим, по сообщению ведомства, противоречит Трудовому кодексу России, передает РИА Новости.

Напомним, Минздрав подготовил антитабачную концепцию, рассчитанную до 2022 года. Один из самых революционных ее пунктов — запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими совершеннолетия. Он может начать действовать в 2033 году.

Новая концепция еще сильнее ужесточает отношение к курильщикам. Документ предполагает введение полного запрета на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах автомобильного общественного транспорта, при оказании услуг по междугородным и международным перевозкам пассажиров, на остановках общественного транспорта и на расстоянии 3 м от них. Запрет распространяется и на курение в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от типа помещения. Даже если это ваша собственная квартира.

Ведомство пошло еще дальше и предложило предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

"Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", — говорится в документе, находящемся в распоряжении RSN.

Между тем главное оружие в борьбе с курением, по мнению экспертов, — повышение акцизов. По прогнозам экспертов, курение в скором времени станет настоящей роскошью - цена пачки сигарет уже в этом году может составить около 220 рублей.

"Общество разделится. У кого есть финансовая возможность, те согласятся дороже платить. А вот большинство, как видно по последнему году, будут действовать стереотипно: определят, сколько они в состоянии заплатить, и постараются укладываться в эту сумму", — считает эксперт по потребительскому рынку, председатель совета директоров компании "Маркон" Сергей Рак.

Специалисты предупреждают: вероятно, что принятые государством меры отразятся только на следующих поколениях, которым ничего не останется, как не курить.

— Этот процесс медленный и любые действия государства сказываются, скорее всего, на следующих поколениях, когда следующее поколение принимает правила игры уже как некую данность. Нельзя ожидать немедленных каких-то катастрофических успехов. Поэтому будем ждать дальнейшего уменьшения курения, — рассказал доктор медицинских наука, профессор, главный нарколог Минздрава и член общественной палаты РФ Евгений Брюн.

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