Социологов удивили развлечения россиян на Новый год

Согласно данным опроса Все­рос­сийс­кого центра изучения об­щест­вен­но­го мнения, подавляющее большинство, 78% россиян, остались довольны прошедшими праздниками.

Фото: АР

В этом году россияне отдыхали менее активно, чем год назад. Число тех, кто провёл новогодние каникулы дома, увеличилось с 20% до 27%. Как сообщают социологи ВЦИОМ, всего треть опрошенных (35%) ходила в гости. В 2016 же "выбраться" из квартиры предпочла половина россиян (53%).

Четверть граждан (23%) отметила Новый год на природе, в 2016 таковых было 32%. По данным опроса, только 18% ходили с детьми на представления и в кино. 13% опрошенных побывали на спектаклях и концертах побывал, уехать за город удалось 12% россиян.

По словам аналитика ВЦИОМ Ивана Леконцева, решение многих опрошенных провести каникулы дома может быть связано с финансовой стороной (без подарка в гости не пойдешь) или погодными условиями в некоторых регионах страны. "Радует, что россияне по-прежнему готовы тратить деньги и время на культурный досуг — театры, кино, концерты", — цитирует эксперта Лайф.

Опрос проводился 13-15 января, в нем приняли участие 1800 человек.

"Те, кто живет в городах поменьше, останавливают свой выбор на более традиционных способах встречи Нового года. Это застолье, какие-то прогулки, бенгальские огни. А люди, которые живут в более крупных городах, могут расширить несколько свои возможности. Они, действительно, могут путешествовать.

Хотя, честно говоря, много людей и из небольших городов тоже путешествуют, если у них есть такая возможность. Люди в крупных городах любят заниматься в Новый год какими-нибудь активными видами спорта. Например, лыжами, или кататься на снегоходах. Но и в малых городах есть люди с достатком, которые могут себе это позволить. То есть, действительно, зависит не только от места, но и от финансовых возможностей человека", — рассказала ранее Pravda. Ru системный семейный психолог Татьяна Потемкина.

Не секрет, что на Западе не принято праздновать Новый год с таким размахом, как в России. Русские любят собираться за столом в кругу семьи или друзей и вспоминать, что было в ушедшем году. И все эти воспоминания они запивают алкоголем и закусывают салатами. Кстати, новогодний стол — это еще один из поводов иностранцев пребывать в легком шоке. Обычно русские готовят намного больше еды, чем они и их гости могут съесть. И, чтобы еде не пропадать, они всегда заворачивают их с собой и отдают друзьям.

Что касается главных блюд Нового года, то это, конечно "Оливье". И хоть его рецепт совсем не совпадает с ингредиентами оригинального "Оливье", без него не обходится ни один новогодний стол. Также, россияне не могут почувствовать праздничную атмосферу без мандаринов. И, хоть, в самой России эти цитрусовые нигде не растут — они все равно считаются неотъемлемой частью Нового года. Эта традиция осталась в наследство от Советского Союза.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!