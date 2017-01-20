Власти Салехарда, расположенного на Полярном круге, отказали активистам ЛГБТ в проведении митингов.
"Поступало уведомление о проведении 29 и 31 января митингов, 30 января — шествия. Рассчитано это было на 300 человек. Заявителю направлен отказ", — рассказал "Интерфаксу" источник в городской администрации.
По его словам, ЛГБТ-активисты впервые обратились к властям Салехарда с просьбой провести публичные мероприятия. Причиной отказа стал закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.
Напомним, в ноябре власти запретили гей-парад в Новосибирске, в октябре — в Екатеринбурге и Челябинске, Нижнем Новгороде, Саранске и Пензе. В сентябре отказались согласовать проведение гей-парадов в Тюмени, Калуге, Туле, Твери, Санкт-Петербурге, Владимире и Ярославле. Организаторы обжаловали данные решения в судах.
Как ранее писала Pravda.Ru, американские ученые открыли якобы факт, что воспитание в гомосексуальных семьях не оказывает никакого влияния на будущую сексуальную ориентацию подрастающего поколения. Дескать, "врачи не смогли обнаружить у маленьких участников проектов каких-либо физических или психических отклонений".
Ну, а вместе получается весьма неплохой "диптих", убивающий сразу нескольких зайцев в направлении пропаганды ЛГБТ. Во-первых, проявление гомосексуализма якобы генетически запрограммировано. Во-вторых, раз они и так запрограммированы — стало быть, как ребенка (или даже взрослого) не воспитывай — все равно из гетеросексуала гомосексуалиста не сделаешь — и наоборот.
Соответственно, для борьбы с распространением гомосексуализма не имеет смыла принимать хоть какие-то общепринятые в нормальных обществах меры. Типа там запрет соответствующей пропаганды, хотя бы среди детей (как это сделано в России), препятствование проведению гей-парадов, камингаутов, усыновлению детей гомосексуальными "семьями".
То есть, "мировая наука" пытается убедить аудиторию в том, что никакой опасности "голубой образ жизни" и его пропаганда на формирование ЛГБТ-предпочтений не вызывает. А раз так, то и бороться с ними не надо, человек, дескать, сам выберет то, что ему надо.
На самом деле, конечно, ситуация выглядит несколько иначе. Именно с конца 90-х — начала "нулевых" на Западе ЛГБТ-пропаганда стала приобретать невиданную раньше агрессивность и массовость. И результат, разумеется, не заставил себя долго ждать.
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