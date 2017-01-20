Министр образования вернет школу к "лучшим советским традициям"

Министр образования и науки России Ольга Васильева, отвечая на вопрос об основных смыслах подхода к сфере образования, назвала себя консерватором, отметив, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы.

Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как и в советские времена, в XXI веке школа должна внушать учащимся, что они должны трудиться на благо себя и своей страны, она должна воспитывать личность, уважающую свой народ и ценящую труд, отметила Васильева. Об этом она заявила в интервью "Независимой газете".

По словам Ольги Васильевой, администрациям школ следует более аккуратно подходить к расписанию.

"Перегрузки в школах быть не должно", — сказала глава Минобрнауки. Она подчеркнула, что, как консерватор, выступает за возврат к традициям советской школы и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

Напомним, в прошлом году Ольга Васильева заявила о необходимости необходимо возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

"Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая — люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое — хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть", — сказала она.

В конце года министр рассказала, что школу ждут большие перемены. В планах — проверка всех учебников, а также возврат к классическому сочинению.

— Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие интеллектуально снижены. Мы проводим экспертизу учебников, а нужна еще апробация, которая будет проходить в лучших школах России. В этом году пройдут всероссийские проверочные работы. Когда мы объявили об этом, учителя сказали: а когда мы будем готовить учеников к ЕГЭ? Но ЕГЭ — лишь оценочная процедура, — цитирует министра РГ.

Кроме того, Ольга Васильева заявила, что одним из средств, которое может вернуть интерес к чтению, изучению классической литературы, станет сочинение.

— Пройдет 2,5 года и оно примет классический вариант, как это было раньше, — пообещала она. То есть объем его станет больше. А оценки за него будут ставить не только эксперты, как происходило раньше, но и школьные учителя.

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