Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Министр образования вернет школу к "лучшим советским традициям"

Общество

Министр образования и науки России Ольга Васильева, отвечая на вопрос об основных смыслах подхода к сфере образования, назвала себя консерватором, отметив, что выступает за возврат к лучшим традициям советской школы.

358417.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как и в советские времена, в XXI веке школа должна внушать учащимся, что они должны трудиться на благо себя и своей страны, она должна воспитывать личность, уважающую свой народ и ценящую труд, отметила Васильева. Об этом она заявила в интервью "Независимой газете".

По словам Ольги Васильевой, администрациям школ следует более аккуратно подходить к расписанию.

"Перегрузки в школах быть не должно", — сказала глава Минобрнауки. Она подчеркнула, что, как консерватор, выступает за возврат к традициям советской школы и против предложений отменить домашнее задание для учеников.

Напомним, в прошлом году Ольга Васильева заявила о необходимости необходимо возрождать лучший опыт из традиций советской школы воспитания подрастающего поколения.

"Советская школа имела очень хорошие традиции именно воспитания. Идея самая простая — люди должны оставаться людьми в любой ситуации. Все новое — хорошо забытое старое. Просто надо посмотреть то, что есть", — сказала она.

В конце года министр рассказала, что школу ждут большие перемены. В планах — проверка всех учебников, а также возврат к классическому сочинению.

— Есть претензии к учебникам. Одни усложнены, другие интеллектуально снижены. Мы проводим экспертизу учебников, а нужна еще апробация, которая будет проходить в лучших школах России. В этом году пройдут всероссийские проверочные работы. Когда мы объявили об этом, учителя сказали: а когда мы будем готовить учеников к ЕГЭ? Но ЕГЭ — лишь оценочная процедура, — цитирует министра РГ.

Кроме того, Ольга Васильева заявила, что одним из средств, которое может вернуть интерес к чтению, изучению классической литературы, станет сочинение.

— Пройдет 2,5 года и оно примет классический вариант, как это было раньше, — пообещала она. То есть объем его станет больше. А оценки за него будут ставить не только эксперты, как происходило раньше, но и школьные учителя.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня.

 

 

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Школа - сфера услуг или храм роста личности?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Лучшие маски для волос
Красота
Лучшие маски для волос
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Москва — Вашингтон: Либералы отступают по всем фронтам
Как отдохнуть
Советы попавшим в снежную лавину
Открытия
Топ-6 китайских археологических находок
Читательский топ
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Что грозит России в Гааге: Отберет ли Украина русский Крым?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Украина
Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева

Ситуацию с иском, который Украина подала в Международный суд ООН в Гааге, для Pravda.Ru прокомментировал правовед Анатолий Капустин.

Требование предоставить доказательства в суде ООН станет сюрпризом для Киева
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Украина
Водка "Московская" с акцизом ДНР "взорвала" заседание Рады. ВИДЕО
Наука и техника
Названо главное преимущество "Су-35" над американским "Раптором"
Мир
Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО

Кадры скандала, разразившегося на сессии городского совета Дзержинска (переименован украинскими властями в Торецк) Донецкой области, появились в интернете.

Жители украинского Дзержинска не дали властям признать Россию "агрессором". ВИДЕО
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Общество
Антон Цветков: "Передача Исаакиевского собора РПЦ — абсолютно логичное решение"
Как отдохнуть
Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Общество
Мы его теряем: Заметит ли Россия исчезновение Павленского?
Здоровье
Ученые предскажут смерть от Эболы

Более эффективно распределять ресурсы в борьбе с новыми вспышками Эболы поможет открытие генетиков, которые научились определять, умрет ли человек при заражении этим вирусом.

Ученые предскажут смерть от Эболы
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Политика
Страница сторонников Путина в Facebook бьет рекорды популярности
Мир
Путин раскрыл заказчиков компромата на Трампа
Занимательные Новости
Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Анатолий Салуцкий Москва — Вашингтон: Либералы отступают по всем фронтам Анатолий Салуцкий Любовь Степушова Нефть Гамбии разделит охранник магазина Любовь Степушова Дмитрий Нерсесов Трамп не будет ссориться с бензоколонкой Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Spassky Kochan Порошенко закрывает фабрику Roshen в России
Саныч Сан Песков рассказал о новом сроке Путина и судьбе Навального
Алексей Гусаков Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа
валерий селиверстов Застолье у Пугачевой: Эксперимент не удался
Серёга RU Мэр Нью-Йорка и звезды Голливуда вышли на митинг против Трампа
Степан Кудинов Тут помню, тут не помню: СПЧ поразила избирательная амнезия
Arik Karapetian Водород довели до.. сверхпроводимости!
Эдвард Томсон Семнадцать глав стран ЕС попросили Трампа не дружить с Россией
vkontakte_210261758 Биологи: Вирусы умеют "говорить" друг с другом
Саныч Сан Сообщение из трех символов выведет из строя любой iPhone
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?