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Источник Правда.Ру

Более 80% провинциалов находятся в кредитной кабале

Общество

Из-за падения доходов количество россиян, взявших кредиты, выросло за 2016 год на 2% и достигло 61%. В самых проблемных регионах не имеют задолженность только 15% активного населения, а в Республике Алтай непогашенный кредит имеют уже 99% работающих.

Более 80проц. провинциалов находятся в кредитной кабале
Фото: REX

Согласно данным Объединенного кредитного бюро, за 11 месяцев 2016 года банки выдали на 13% больше кредитов, чем за аналогичный период 2015 года, а количество заемщиков с открытыми кредитами выросло на 5%: с 42,6 до 44,7 млн человек.

Как пишет "Независимая газета", меньше всего доля заемщиков в Ингушетии (17%), Дагестане (19%) и Чечне (20%), хотя по сравнению с 2015 годом количество заемщиков в республиках увеличилось почти на 20%.

Самая высокая доля зафиксирована в Республике Алтай, за год она выросла с 90 до 99%. То есть, практически каждый работающий житель республики имеет хотя бы один кредит. По данным статистики, также 86% жителей Курганской области имеют кредиты, Тывы — 83%, Бурятии — 81%, Республики Коми — 80%.

По словам гендиректора ОКБ Даниэля Зеленского, одновременно с ростом количества заемщиков наблюдалось и снижение среднего размера долга с 214 тысяч до 209 тысяч рублей. Больше всего должны банкам заемщики на Чукотке (482 тысяч рублей), а самые маленькие долги у заемщиков Республики Алтай (106 тысяч рублей).

Активно снижался этот показатель в Калмыкии (на 22%), Ингушетии (на 19%) и Чечне (на 9%). Заметнее всего средний размер долга вырос в Мордовии (на 8%), Чувашии (на 6%), Марий Эл (на 5%), Кировской области и Татарстане (рост по 4%).

Кроме того, из-за высокой инфляции россияне вынуждены брать всё большие суммы кредитов на покупку товаров. Средний размер потребительского кредита, выдаваемого на покупку товаров, за год увеличился на 25,5%.

Таким образом, этот показатель в апреле 2016 года составил 155,2 тысяч рублей. Это его максимальный размер, начиная с апреля 2014 года, сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В Москве, где самый высокий размер кредита, многие уже отказываются от дорогих товаров. Зато жители других регионов всё больше повышают зависимость от кредитов и даже на отпуск не копят, а занимают деньги у банков.

Ранее Pravda. Ru писала, что в первом квартале 2015 года ломбарды в России выдали 36,5 млрд займов. За аналогичный период 2016 года ломбарды выдали 47,6 млрд займов. Чтобы получить кредиты россияне закладывают среди прочего шубы, телевизоры, электронные весы, спортивный инвентарь и перфораторы.

Эксперты связывают всплеск интереса граждан к ломбардам с ужесточением требований к заемщикам со стороны банков и МФО.

Несколько лет назад, после ужесточения требований к заемщикам со стороны банков, наплыв клиентов наблюдался в МФО. Теперь в микрофинансовых организациях стали аккуратнее выбирать клиентов. Если в конце прошлого года в МФО одобряли каждую третью заявку на получение кредита, то сейчас займы выдают по каждой четвертой заявке. А двери ломбардов открыты для всех.

Глава Национальной ассоциации ломбардов Петр Слизский рассказал, что ломбард проверяет клиентов только в рамках закона о противодействии терроризму. При этом не важно наличие официального дохода или работы. Не имеет для ломбардов значения наличие долгов, кредитная история и другие факторы.

Деньги в ломбарде можно получить только при наличии залога. Петр Слизский рассказал, что граждане несут велосипеды, лыжи, сноуборды, сварочные аппараты, электрогенераторы, лодки, дрели, рыболовный инвентарь и другие вещи, передает Life. Несут заемщики и драгоценности, закладывают автомобили.

Согласно данным Центробанка в ломбардах займы дают под более высокие проценты, чем допускается регулятором, но отозвать лицензию у ломбардов нельзя.

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