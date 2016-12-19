В 40-х годах в Калифорнии стерилизовали детей за плохие оценки в школе

Историк, профессор Мичиганского университета Александра Минна Стерн изложила результаты своих исследований по легальной стерилизации жителей штата Калифорния в первой половине XX века. Согласно её данным, чаще всего людей стерилизовали там в 1943–1949 годах. Интервью Стерн опубликовано на сайте National Public Radio (NPR).

Фото: Fotodom.ru/DP

Закон о стерилизации "носителей психических заболеваний, потенциально передающихся по наследству" действовал в штате Калифорния с 1909 по 1979 год. Фактически он был направлен на устранение "плохих генов" из человеческой популяции, однако надо понимать, что слово "гены" в то время не было общеупотребимым.

Открылись ужасные факты. Стерилизованы были 20 тысяч мужчин и женщин. Их средний возраст — 20 лет. Некоторых оперировали еще в детском возрасте — многим только исполнилось 7.

На стерилизацию направляли далеко не только тех, кто действительно страдал расстройствами психики. Больными считали и тех, кто очень плохо учился в школе, и тех, кто недостаточно хорошо знал английский, чтобы отвечать на вопросы врачей и педагогов, и тех, кто по каким-то причинам не вписывался в общество, сообщает Лайф.

Споры о принудительной стерилизации женщин возникают и в наше время. В прошлом году стало известно, что прокуроры американского штата Теннеси использовали жестокую практику в отношении осужденных за жестокое обращение с детьми женщин. Исследование Associated Press доказывает, что за последние пять лет были зафиксированы по меньшей мере, четыре случая принуждений к стерилизации со стороны правоохранительных органов. Такую жесткую цену осужденные должны были заплатить за то, чтобы не попасть за решетку.

Агентство приводит в пример ситуацию с психически неуравновешенной женщиной, ребенок которой погиб при "загадочных" обстоятельствах. Прокурор столицы штата, города Нэшвилл, предложил ей пройти данную процедуру для того, чтобы сохранить свободу.

Корреспондент Правды.Ру, с опорой на данные исследования агентства, сообщает, что в период с 2006 по 2010 годы были стерилизованы около 150 женщин штата, обвиняемых в жестоком обращении с детьми. Такие меры принимались для того, чтобы исключить возможность воспроизведения потомства у таких представительниц и якобы не допустить их страдания в будущем, однако в 2011 году губернатор Джерри Браун утвердил закон, запрещающий эту практику. Читайте подробнее в материале: Принудительная стерилизация женщин: американские споры о ее возможности.

А позже финский политик, член партии "Истинные финны" Олли Садемиес на своей страничке в Facebook написал о необходимости ограничить "рождаемость в иммигрантской среде" и "принудительной стерилизации африканских мужчин". Это вызвало широкий резонанс, пишет "Российская газета".

Причем нашлось немало тех, кто одобрил "призыв к стерилизации иммигрантов", поставив лайки. Садемиес, являющийся в настоящее время помощником депутата, не удалил свою запись из социальной сети, не признал своей ошибки и не принес извинений. В интервью газете "Хельсингин саномат" заявил, что намеренно создал скандальный пост.

С его точки зрения, введение в Европе квот по приему беженцев и выдача им пособий никак не решает проблем с мигрантами.