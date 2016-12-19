Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин предложил по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом.
Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству предпринять все меры для ужесточения правил продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей, обеспечить принятие соответствующих законов и последующее изъятие из розничной торговли нелегальной продукции и привлечение к ответственности нарушителей, передает РИА Новости.
"Нужно решать вопрос с недобровольным медицинским освидетельствованием лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих аморальный образ жизни и причиняющих вред окружающим. Это касается, в первую очередь детей в семьях алкоголиков. К тем людям должны применяться меры принудительного лечения по решению суда. Я занимаюсь проработкой этого вопроса", — цитирует пресс-служба "Единой России" Говорина.
Как ранее сообщала Правда.Ру, в Иркутске произошло массовое отравление настойкой "Боярышника". Число погибших от спиртосодержащей жидкости превысило уже 40 человек. В регионе объявлен режим ЧС.
Мэр города заявил, что продажа "Боярышника" после случившегося запрещена. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 2 тысячи этих средств. По предварительным данным, в составе "Боярышника" был метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости приостановить продажу всей спиртосодержащей продукции в Иркутской области. Кроме того, запрет на "Боярышник" может распространиться и на остальные региона страны.
"Необходимо приостановить вообще реализацию в этом регионе спиртосодержащей продукции и, если будет необходимость, значит, дорасширить границы этого запрета, пока не будет понятно, что и как произошло и какие необходимо абсолютно чёткие меры предпринять", — цитирует Попову РИА Новости.
Между тем, по статистике, продажи алкоголя в России падают. По данным Росстата, продажа алкоголя за девять месяцев нынешнего года в Российской Федерации по сравнению с 2015 годом сократилось на 1,6 процента. Падение затронуло практически весь ассортимент. Только сидр и медовуха выросли в объеме, что объясняется более низкими налогами на эти категории напитков.
Но эксперты не спешат этому радоваться. По их словам о снижении употребления алкоголя это не говорит. Возможно, в стране растет число суррогата.
Однако о том, что потребление действительно падает, говорит тот факт, что количество отравлений алкогольной продукцией в целом по стране сократилось на 25 процентов.
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