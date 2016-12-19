Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Алкоголиков предлагают лечить принудительно

Общество

Зампредседателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин предложил по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом.

357003.jpeg
Источник фото: архив Правды.Ру

Ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству предпринять все меры для ужесточения правил продажи непищевых спиртосодержащих жидкостей, обеспечить принятие соответствующих законов и последующее изъятие из розничной торговли нелегальной продукции и привлечение к ответственности нарушителей, передает РИА Новости.

"Нужно решать вопрос с недобровольным медицинским освидетельствованием лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих аморальный образ жизни и причиняющих вред окружающим. Это касается, в первую очередь детей в семьях алкоголиков. К тем людям должны применяться меры принудительного лечения по решению суда. Я занимаюсь проработкой этого вопроса", — цитирует пресс-служба "Единой России" Говорина.

Как ранее сообщала Правда.Ру, в Иркутске произошло массовое отравление настойкой "Боярышника". Число погибших от спиртосодержащей жидкости превысило уже 40 человек. В регионе объявлен режим ЧС.

Мэр города заявил, что продажа "Боярышника" после случившегося запрещена. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота порядка 2 тысячи этих средств. По предварительным данным, в составе "Боярышника" был метиловый спирт. Возбуждено уголовное дело.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о необходимости приостановить продажу всей спиртосодержащей продукции в Иркутской области. Кроме того, запрет на "Боярышник" может распространиться и на остальные региона страны.

"Необходимо приостановить вообще реализацию в этом регионе спиртосодержащей продукции и, если будет необходимость, значит, дорасширить границы этого запрета, пока не будет понятно, что и как произошло и какие необходимо абсолютно чёткие меры предпринять", — цитирует Попову РИА Новости.

Между тем, по статистике, продажи алкоголя в России падают. По данным Росстата, продажа алкоголя за девять месяцев нынешнего года в Российской Федерации по сравнению с 2015 годом сократилось на 1,6 процента. Падение затронуло практически весь ассортимент. Только сидр и медовуха выросли в объеме, что объясняется более низкими налогами на эти категории напитков.

Но эксперты не спешат этому радоваться. По их словам о снижении употребления алкоголя это не говорит. Возможно, в стране растет число суррогата.

Однако о том, что потребление действительно падает, говорит тот факт, что количество отравлений алкогольной продукцией в целом по стране сократилось на 25 процентов.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Алкоголизм — самый страшный убийца России
Темы алкоголь
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Как почистить стиральную машину-автомат
поучительно
Как почистить стиральную машину-автомат
Целительный бальзам для женщин
Здоровье
Целительный бальзам для женщин
Комментарии
Актуальная аналитика
США и Канада
Яков Кедми: "Трампу плевать, что делается в других странах"
Прошлое
Красная Шапочка и "русский медведь"
Партии
Эта музыка будет вечной: Сборная Германии по футболу займется правами человека в России
Читательский топ
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Американцы повально отказываются от гражданства США
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Ученые: Большая голова продлевает жизнь
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму

Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты не оставят без ответа хакерские атаки на американские системы, которые приписывают России.

CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Американцы повально отказываются от гражданства США
Мир
Американцы повально отказываются от гражданства США
Украина
В Госдуме предложили Украине вернуть долги "натурой"
Мир
NBC: Спустя три года США возвращают свои танки в Европу
Воспитание
Враги народа

Снова – об истории сложнейших отношений определенной части творческой интеллигенции с народом: это известное российское злополучие достойно пера Шекспира, и оно к тому же кажется нескончаемым. При всей односложности драматургии новые главы этой истории моментально захватывают в плен умы и сердца наблюдателей, и страсти тут же взметаются нешуточные.

Враги народа
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
Спецслужбы Германии обяжут соцсети немедленно удалять публикации
Мир
CNN: США погрузят Москву в ледяную тьму
Мир
New York Times: Обама лично угрожал Путину на саммите G20
Украина
Социологи поражены: Украинцы не считают "москалей" врагами

Согласно результатам опроса, 41,6 процента украинцев не верят, что Россия будет воевать с Украиной.

Социологи поражены: Украинцы не считают "москалей" врагами
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
Мальчик, усыновленный из России, рассказал об ужасах итальянского приюта
Мир
BBC: Генерал НАТО объявил Запад проигравшим России в Сирии
Происшествия
В Китае за выброшенную из окна на ребенка бутылку заплатил весь дом
Игорь Буккер Красная Шапочка и "русский медведь" Игорь Буккер Юрий Носовский Зима поставила Украину в газовый цейтнот Юрий Носовский Андрей Соколов Враги народа Андрей Соколов
Комментарии
Андрей Петкутин В Латвии бездомных будут кормить просроченной едой
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Ученые: Большая голова продлевает жизнь
Kz Xudat Генерал НАТО: Американское оружие ИГИЛ "нашло в пустыне"
vkontakte_71395933 Фанат из России подарил гитаристу Metallica советский мотоцикл
Google_113517310317745336318 "Зеленый щит": Госдума проследит, как защищаются российские леса
вячеслав судаков Daily Mail: Западные СМИ с самого начала лгали о ситуации в Алеппо
вячеслав судаков Форвард сборной Швеции покаялся за "уничтожение российского праздника"
alika471 В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
alika471 В отношении Виталия Мутко свое расследование начал комитет по этике ФИФА
vkontakte_106228628 Стиверн сбежал от Поветкина, с которым отказался драться
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?