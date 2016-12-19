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Медведев пожелал Путину здоровья в новом году и пригласил на чай

Общество

 

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в преддверии Нового года пожелал президенту страны Владимиру Путину успехов и здоровья, а также пригласил на чашку чая.

"Хотел бы от нашего имени, от имени правительства пожелать, Владимир Владимирович, Вам, как президенту страны, успехов, всего самого доброго и, конечно, здоровья в наступающем году и пригласить на чашку чая", - цитирует Медведева ТАСС.

Об этом Дмитрий Медведев заявил на встрече президента РФ Владимира Путина с кабмином.

Без пожеланий не остались и члены правительства. Правда, им глава кабмина велел "работать как следует", в том числе и в предстоящие новогодние праздники.

"Впереди у нас новогодние праздники, но, естественно, у правительства каникул не бывает, вы все должны работать как следует — и в предстоящие выходные", — обратился Медведев к министрам.

На встрече были обозначены приоритеты на будущий год. Главный — выполнение "майских указов" главы государства. Глава кабмина подчеркнул, что речь идет и о зарплатах, и о достижении поставленных задач в сферах образования и медицины, и т. д. Он также обратил внимание на необходимость выстраивания полноценного диалога со всеми политическими силами в парламенте.

Несколько высказываний Дмитрия Медведева в этом году особенно запомнились россиянам. Недавно он выступил с предложением переименовать кофе американо. Свою инициативу он высказал на заседании Евразийского межправительственного совета. Белорусский премьер попросил принести ему американо. Медведев заметил, что фраза "дайте мне американо", по его мнению, звучит неполиткорректно. Поэтому он предложил заменить это название на другое, русское. И сразу озвучил вариант — руссиано.

Кстати, после этого один из баров Екатеринбурга сделал патриотичное меню. В заведении под названием "Огонек" теперь можно купить руссиано вместо американо и "Жору Денисова" вместо Jack Daniel's. Виски American Honey переименовали в "Сладкую Россию", коктейль New York Sour в "Кислую Пермь", Manhattan стал "Марьиной Рощей", а коктейль B-52 прекратился в Cу-34.

В мае этого года во время визита в Крым Медведев произнес фразу: "Денег нет, но вы держитесь". А летом глава кабмина посоветовал жалующимся на низкие зарплаты российским учителям менять профессию и уходить в бизнес.

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