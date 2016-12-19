Министерство окружающей среды и регионального развития Латвии предложило разрешить использование просроченных продуктов питания для поддержки социально незащищённых людей. По словам чиновников, это позволит сократить объём отходов.
Как пишет Лайф, подобные инициативы запрещены в Евросоюзе, однако, в Брюсселе собираются разработать регламент, который позволит латвийским чиновникам заняться распространением продуктов с истёкшим сроком реализации. Это может привести к тому, что со всей Европы в Латвию будут легально поступать испорченные продукты.
Что делают для бездомных у нас, в России? Сейчас в Москве функционируют десятки пунктов выдачи бесплатного питания для тех, кто попал в трудные жизненные обстоятельства и 8 учреждений на 1477 мест. Там всегда имеются свободные места и резерв кроватей, матрасов, одеял и подушек для оперативного увеличения числа койко-мест и обеспечения приема всех нуждающихся во временном размещении. Но большинство бомжей не привлекает помощь государства, потому что оно ассоциируется с органами правопорядка, они традиционно боятся полиции.
Ранее Pravda.Ru сообщала, что московские власти намерены кардинально изменить подход к помощи бездомным гражданам. Прежде всего предлагается разделить понятия "бродяжничество" и "бездомный гражданин". Бродяжничество, согласно законопроекту, выражается в проживании граждан вне жилого помещения без определенных занятий, "оскорбляющее человеческое достоинство и противоречащее требованиям личной гигиены". Под категорию же бездомных попадут в основном люди, не имеющие жилья или прописки.
Бездомным, обратившимся в центры ресоциализации, помогут восстановить документы, получить регистрацию сроком на год, медпомощь, устроиться на работу или оформить пенсию, а также предоставят право проголосовать в случае выборов. Чтобы бездомные не регистрировались под разными именами и фамилиями по несколько раз, чиновники намерены ввести процедуру дактилоскопии и вести соответствующую базу данных.
В то же время за бродяжничество предлагается вводить наказания. Полиция будет доставлять бродяг в приемники-распределители для установления личности и проведения медицинского обследования. После этого его отправят либо по месту последней регистрации, а в случае решения суда — в специальные учреждения по содержанию лиц, занимающихся бродяжничеством сроком до года. Специальные центры для содержания таких людей будут напоминать колонии-поселения, подобные советским лечебно-трудовым профилакториям. В целом, на реализацию закона из региональных и федерального бюджетов потребуется потратить около 3,5 миллиарда рублей.
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