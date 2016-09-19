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Касьянов признает: Новой Болотной не получится

Общество

 

По его словам, "не жду (протестов). Настроение граждан совершенно иное (чем в 2011 году)".

Касьянов не ждет протестов после выборов
источник Pravda.Ru

Касьянов, отвечая на вопросы журналистов в штабе ПАРНАСа не исключил, что протесты могут возникнуть позже. Политические оценки голосованию нужно давать послед подсчета всех голосов.

Напомним, выборы в Госдуму проходили по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам.

При этом 18 сентября состоялись выборы заксобраний в 39 регионах страны, в семи субъектах прошли прямые выборы высших должностных лиц, также были проведены около 5 тысяч муниципальных кампаний. В общей сложности замещаются порядка 38 тысяч мандатов, в кампаниях всех уровней участвовали более 103 тысяч кандидатов.

Оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью дочери Немцова на DW высказался в том духе, что в Кремле сделают все возможное, чтобы никаких массовых фальсификаций на выборах не было.

"На выборах в Госудуму никаких массовых фальсификаций не будет. Да им это и не надо, на этот раз половина депутатов избирается по одномандатным округам. Это значит, что даже если "Единая Россия" наберет 25 или 30 процентов, то с помощью одномандатников власть все равно сможет сформировать большинство", - сообщил Дмитрий Гудков

По словам Гудкова, у ЕР будет порядка 300 депутатов без особых усилий. Как отмечает DW, после проведения партией предварительного голосования и курса на обновление состава думской фракции даже самые скептически настроенные эксперты высоко оценили шансы "Единой России" на победу.

Соруководитель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц, сообщил СМИ о некоторых зафиксированных нарушениях во время выборов и отметил - хоть все проблемы не искоренены полностью, однако "отмечается улучшение общего климата".

"Ситуация очень разная по стране. Есть регионы, из которых приходят достаточно тревожные сигналы о нарушениях, и те, из которых минимум какой-либо информации. С одной стороны, возможно, это связно с активностью наблюдения, конкуренции в одних регионах", - признал Мельконьянц.

Отметим, лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире телеканала «Россия-24» сообщил, что сторонники партии намерены провести серию акций по итогам прошедших выборов в Госдуму. «Мы свои голоса не отдадим. На 19-20 сентября намечены акции в поддержку честных и достойных выборов повсеместно",- ворчит Геннадий Зюганов.

Впрочем, именно с такими формулировками ворчит он постоянно - что не мешает после каждых выборов КПРФ и лично Зюганову заседать в парламенте, получая значительные депутатские зарплаты.

Большинство россиян не считают протесты адекватной мерой преобразования общества. Только 8 процентов россиян считают, что акциями протеста можно добиться решения сложных социальных и общественных проблем, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Напомним, что во время финансового кризиса-2009 количество потенциально согласных протестовать составляло около 20% - при этом массовой протестной активности не происходило.

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Темы протесты болотная Михаил Касьянов
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