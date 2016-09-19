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Источник Правда.Ру

В России может появиться суперведомство - Министерство госбезопасности

Общество

В России готовится масштабная реформа силовых и правоохранительных ведомств.

В России появится МГБ
источник Pravda.Ru

Как пишет Коммерсант, до президентских выборов 2018 года предполагается создать на основе ФСБ Министерство госбезопасности, включив в него ФСО и СВР, вернуть СКР в надзирающую за ним Генпрокуратуру, а функции МЧС разделить между Минобороны и МВД.

Новое ведомство сможет брать в свое производство наиболее резонансные дела или осуществлять контроль за теми расследованиями, в основу которых легли материалы этой спецслужбы.

По прогнозам экспертов, реформа приведет к более эффективному управлению силовыми и правоохранительными структурами и искоренению коррупции в них.

По сути речь идет о фактическом возвращении ФСБ функций Комитета госбезопасности СССР. В состав новой структуры войдут Служба внешней разведки и большинство подразделений Федеральной службы охраны. Сегодняшняя ФСО сохранится в виде Службы безопасности президента РФ, которой помимо охраны будут подконтрольны спецсвязь и транспортное обслуживание высших должностных лиц.

Планируется, что сотрудники МГБ будут не просто сопровождать и обеспечивать расследования уголовных дел, возбужденных по их материалам СКР и МВД, а осуществлять процессуальный надзор за ними.

Также МГБ будет заниматься обеспечением собственной безопасности во всех правоохранительных и силовых структурах. Следственное же управление МГБ, которое получит статус главка, сможет принимать в свое производство наиболее резонансные и имеющие государственное значение уголовные дела, подследственность которых сегодня закреплена в УПК за СКР и МВД.

Отметим, что в настоящее время именно ФСБ возбудила уголовное дело об организации преступного сообщества в отношении вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) и его соратников, хотя соответствующая ст. 210 УК РФ не относится к ее подследственности. При этом с эпизодами предполагаемых преступлений, совершенных ОПС, разбираются другие ведомства. 

По данным источника издания, "если раньше мы осуществляли лишь сопровождение расследований, то теперь перед нами поставлена задача контролировать их ход с момента возбуждения уголовных дел до их передачи в суд".

В ходе реформы серьезные изменения могут произойти в Следственном комитете России. СКР снова может стать структурой при прокуратуре России, из которой он был выделен в 2011 году. Соответственно, будет понижен и статус его главных управлений. Например, главное военное следственное управление предполагается сделать обычным управлением. Кстати, с 1 января 2017 года в управление Генпрокуратуры превратится главная военная прокуратура России. 

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Темы МГБ ведомство cотрудники безопасность
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