Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Сынок возглавил батальон "Сомали"

Общество

На место убитого Михаила Толстых (Гиви) заступил Егор Волчков, его позывной Сынок. Теперь он будет возглавлять известный батальон вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики "Сомали".

Сынок возглавил батальон «Сомали»
Группа "Гиви" — Градоустойчивый ополченец | "Сомали". Источник фото: "ВКонтакте"

Портал online.ua сообщает, что Волчков родился 10 июня 1990 года. Сынок — совсем молодой парень — занялся восстановлением разрушенной взрывом базы батальона под Донецком. Ранее Егор занимал должность заместителя начальника штаба.

"Правда.Ру" сообщала, что Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе "Сомали" недалеко от Донецка. Он был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Произошедшая трагедия расценивается как теракт.

"Последствия однозначно негативные — ввиду того, что Гиви в последнее время стал в достаточной степени медийной фигурой, которая мотивировала наших бойцов, наше ополчение, наши народные силы. Разумеется, с точки зрения мотивации гибель Гиви — это достаточно существенный удар по всем нам, по республике", — ранее сказал "Правде.Ру" депутат парламента Новороссии Евгений Тинянский.

Две недели потребуется бойцам батальона "Сомали", чтобы восстановить свой штаб после гибели Михаила (Гиви) Толстых, сообщало наше издание на прошлой неделе. В здании будет создан музей главы батальона. "Командир вечно с нами, — заявил тогда Егор Волчков. — Мы должны сохранить то, что он сделал".

Простились с Гиви в Донецке 10 февраля. На церемонию пришли порядка десяти тысяч человек. В ДНР продолжается расследование убийства комбата. По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства: применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Мы рады новым друзьям!


Гиви, Моторола, Мозговой...Кто пишет "черный список Донбасса"?
Комментарии
Не забудьте присоединиться к "Правде.Ру" в "Telegram". Мы рады новым друзьям
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Салаты по-корейски
Рецепты
Салаты по-корейски
Каши, которые не полнят
Красота
Каши, которые не полнят
Комментарии
Актуальная аналитика
Власть
Валерий ШАНЦЕВ: "Западному бизнесу у нас никто не мешает"
Центр. Азия
Уроки Афганистана: там ковалась победа в Сирии
Власть
Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно?
Читательский топ
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Доказано: жизнь после смерти существует
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"

Торг, касающийся интересов США, не только по Украине, но в более широком смысле, ведет президент Дональд Трамп, уверен польский историк Анджей ЗАПАЛОВСКИЙ.

"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
НЛО столкнулся с Солнцем
Наука и техника
НЛО столкнулся с Солнцем
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Украина
Глава МВД Украины пообещал Европе десятки тысяч убитых русских и толпы беженцев
Мир
От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"

Дональд Трамп требует вернуть Крым Украине и вообще "занимает невероятно жесткую позицию по России", сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

От мертвого осла уши: реакция на требование Трампа "вернуть Крым"
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
Здравоохранение
Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
США и Канада
Крым — Украине? Сначала Техас — Мексике!
Партии
Символ веры Каспарова: "США - сияющий город на холме"
Наука и техника
Доказано: жизнь после смерти существует

За основу специалисты взяли сведения, которые им предоставили люди, перенесшие клиническую смерть.

Доказано: жизнь после смерти существует
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Мир
"Крым может стать разменной монетой в более крупной политической схеме"
Политика
Президент России подписал указ о признании документов, выданных в ДНР и ЛНР
Мир
Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Юрий Носовский Секты экстремистов: тревогу бить уже поздно? Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Трамп и Нетаньяху взрывают Палестину Дмитрий Нерсесов Лейла Мамедова Ложная тревога: студенты не пойдут по миру Лейла Мамедова
Комментарии
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве. ВИДЕО
Петр Порошенко В посольстве США в Киеве ответили на признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
Ljuda Smirnova Как министр Лавров потроллил в Мюнхене Евросоюз
Петр Порошенко Что означает признание Россией паспортов ДНР и ЛНР
владимир буканов Назван самый опасный возраст для вождения
vkontakte_69421475 Российское приложение для смартфонов стало хитом Интернета
владимир буканов Задержан водитель Porsche, насмерть сбивший пешехода в Москве. ВИДЕО
Сергей Часовских Исполнение гимна российскими биатлонистами на ЧМ стало хитом соцсетей. ВИДЕО
Леонид Котин Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
vkontakte_378129471 Борьба со лженаукой: РАН в аптечной лавке
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?