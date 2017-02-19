Сынок возглавил батальон "Сомали"

На место убитого Михаила Толстых (Гиви) заступил Егор Волчков, его позывной Сынок. Теперь он будет возглавлять известный батальон вооруженных сил самопровозглашенной Донецкой народной республики "Сомали".

Группа "Гиви" — Градоустойчивый ополченец | "Сомали". Источник фото: "ВКонтакте"

Портал online.ua сообщает, что Волчков родился 10 июня 1990 года. Сынок — совсем молодой парень — занялся восстановлением разрушенной взрывом базы батальона под Донецком. Ранее Егор занимал должность заместителя начальника штаба.

"Правда.Ру" сообщала, что Михаил Толстых был убит 8 февраля в своем кабинете на базе "Сомали" недалеко от Донецка. Он был одним из самых известных командиров ополчения Донбасса. Произошедшая трагедия расценивается как теракт.

"Последствия однозначно негативные — ввиду того, что Гиви в последнее время стал в достаточной степени медийной фигурой, которая мотивировала наших бойцов, наше ополчение, наши народные силы. Разумеется, с точки зрения мотивации гибель Гиви — это достаточно существенный удар по всем нам, по республике", — ранее сказал "Правде.Ру" депутат парламента Новороссии Евгений Тинянский.

Две недели потребуется бойцам батальона "Сомали", чтобы восстановить свой штаб после гибели Михаила (Гиви) Толстых, сообщало наше издание на прошлой неделе. В здании будет создан музей главы батальона. "Командир вечно с нами, — заявил тогда Егор Волчков. — Мы должны сохранить то, что он сделал".

Простились с Гиви в Донецке 10 февраля. На церемонию пришли порядка десяти тысяч человек. В ДНР продолжается расследование убийства комбата. По последнему заявлению заместителя главы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, следствие рассматривает две возможные версии убийства: применение РПО-З "Шмель" и подрыв взрывного устройства.

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