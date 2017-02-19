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Источник Правда.Ру

Британская секта принуждала последователей к секс-экспериментам

Общество

Одну из крупнейших буддистских сект Британии заподозрили в принуждении последователей к интиму. В стране разгорелся настоящий скандал, передает The Guardian.

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Источник фото: Википедия

Об этом журналистам рассказал один из бывших членов секты. Он заявил, что его принуждали к сексу с одним из старейшин.

Общество друзей Западного буддийского ордена (FWBO) основали еще в 60-е годы прошлого века. Оно представлено в нескольких странах мира. У него насчитываются десятки тысяч последователей.

В 2016 году основатель общины 91-летний Лингвуд, известный под буддистским именем Сангхаракшита, рассказал, что имел связи с учениками "без их согласия", и извинился за это. Эти связи, по его словам, были "многочисленными".

Некоторым ученикам не было 18 лет. Взрослых людей нередко принуждали к гомосексуальным экспериментам, называя это формой саморазвития.

The Guardian отмечает, что ранее в Интернете был доступен документ движения, в котором прямо заявлялось, что сексуальные отношения между учениками и учителями секты могут быть полезны.

Сообщается, что сейчас в секте подобное не практикуют.

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