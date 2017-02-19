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Источник Правда.Ру

На крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ пришли тысячи людей

Общество

В Санкт-Петербурге люди снова вышли на крестный ход, чтобы поддержать передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ). Он прошел в воскресенье и собрал больше жителей и гостей Северной столицы, чем ранее.

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Фото из архива "Правды.Ру"

На крестный ход пришли, по оценкам полиции, около восьми тысяч человек.

12 февраля также прошел крестный ход, собравший шесть тысяч человек. В Санкт-Петербургской митрополии подчеркивали, что "крестный ход — это не инструмент противостояния чему-то или кому-то, а способ сугубо молитвенного обращения к Богу". По словам руководителя сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Натальи Родомановой, с противниками передачи собора Церковь не может говорить на языке протестов.

Как сообщала "Правда.Ру", власти Санкт-Петербурга решили передать Исаакиевский собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта: его владельцем остается город.

"Никакие программы, касающиеся истории города, культурологии, религиоведения в Исаакиевском соборе не прекратятся. Просто он перестанет быть кормушкой для небольшого круга людей, которые приватизировали собор. Все страхи распространяются сознательно, чтобы дезориентировать жителей Санкт-Петербурга", — рассказал ранее "Правде.Ру" священник, настоятель Богоявленского собора, отец Александр.

Поддерживаются мнения, что нужно передать собор РПЦ, и другие эксперты "Правды.Ру".

"Возвращение Исаакиевского собора в лоно РПЦ — это, в первую очередь, выполнение требований федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения", принятого еще в 2010 году. Да и элементарная логика подсказывает верность такого решения — православный храм должен принадлежать Церкви, управляться ею. Какие тут могут быть варианты и противоречия? Больше того, процесс передачи необходимо максимально ускорить, по возможности сократив неизбежные бюрократические и технические проволочки", — рассказал "Правде.Ру" председатель президиума Общероссийской организации "Офицеры России", председатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности Антон Цветков.

В свою очередь, народный артист России Николай Бурляев в интервью "Правде.Ру" отметил, что "так как храм — это главный дом Церкви, он и должен служить ей и православным людям". Поэтому "передача храма — это абсолютно закономерное действие государства в процессе восстановления справедливости".

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