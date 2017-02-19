Самую большую яхту в мире арестовали за долги

Роскошную яхту миллиардера Андрея Мельниченко, стоимость которой оценивается в 400 миллионов евро, арестовали в Гибралтаре из-за исков больше чем на 15 миллионов евро. Об этом сообщает портал Yacht Harbour.

Скриншот с видео на YouTube

В Гибралтар парусник прибыл из немецкого Киля. Планировалось, что яхте предстоят отделочные работы, а затем ходовые испытания в Испании.

Иск подали адвокаты верфи, где судно было построено. По их словам, владелец яхты не оплатил последний взнос за нее — десять миллионов евро.

Яхта Мельниченко — крупнейшая частная парусная яхта в мире. Судно строили пять лет. Его длина — почти 143 метра. Владельцу его должны были доставить весной 2017 года.

Думаем, к месту будет отметить, что среди богатых людей набирают популярность уже не большие и роскошные яхты, а необычные по своему дизайну. Такие создает Василий Клюкин, 39-летний российский предприниматель, известный как один из основателей "Совкомбанка". С 2010 года он серьезно увлекся архитектурой и дизайном, особенно сосредоточив свое внимание на проектировании яхт. Так появились на свет семь дизайнерских концептов, каждый из которых по-своему уникален.

"Правда.Ру" писала об этом. К примеру, один из концептов бизнесмена — "Манхэттен". Это четырехпалубная 80-метровая яхта своими очертаниями точь-в-точь напоминает этот знаменитый городской округ Нью-Йорка.

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