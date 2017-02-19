Россияне предпочитают "беленькую"

Управляющий директор компании Diageo в России Светлана Наумова заявила, что российский средний класс в кризис сократил потребление дорогого алкоголя. По ее словам, перешли с виски на водку. Сейчас около 85% российского рынка крепкого спиртного приходится на водку — такова статистика экспертов.

"В 2015-м и начале 2016 года пострадал объемообразующий сегмент недорогого импортного виски. И это логично, так как он рос за счет тех покупателей, по которым кризис ударил в первую очередь, вынудив их переключиться на более дешевый и традиционный для России алкоголь — водку и бренди, или сократить потребление премиального алкоголя, ставшего для них дорогим", — заявила Наумова.

Отмечается, что россияне предпочли или просто снизить потребление премиального алкоголя, либо перейти на виски и бренди. При этом люксовые бренды никак не пострадали от кризиса.

По данным Росстата, за первые восемь месяцев 2016 года продажи алкоголя в России снизились на 1,3 % — с 65,5 до 64,7 миллиона декалитров. Меньше всего пострадал рынок крепкого алкоголя: в 2016 году почти на 1% по отношению к 2015 году снизились продажи водки и ликеров. На 3% упал спрос на коньяк, бренди и кальвадос. Продажи шампанского и вин снизились на 5 и 12% соответственно.

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