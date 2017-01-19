Глава ОНК Москвы обратился к председателю Госдумы

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы считает более важными поправки в законодательство, которые касаются расширения прав комиссий, нежели те, речь в которых идет о порядке донабора ОНК.

Об этом говорится в обращении председателя ОНК Москвы Вадима Горшенина к председателю Госдумы Вячеславу Володину. Текст обращения имеется в распоряжении редакции "Правды.Ру".

Председатель ОНК Москвы отметил сообщения прессы, в которых речь шла о намерении депутатов Госдумы быстро рассмотреть законопроект о донаборе в общественные наблюдательные комиссии.

"Хочу проинформировать вас, что данные поправки в закон не выносились на обсуждение членов общественных наблюдательных комиссий. Вопросы о законодательном обеспечении донабора в состав действующих ОНК, о которых мы узнали из сообщений СМИ, безусловно, должны быть урегулированы, но это отнюдь не первоочередные вопросы правозащитной деятельности, чтобы Государственная дума решала их по-быстрому", — отмечается в документе.

По мнению председателя ОНК Москвы, намного более важны вопросы о расширении прав самих комиссий, "нежели те, которые статусные правозащитники хотят решить в Федеральном собрании РФ по-быстрому". В документе перечислены некоторые из них.

Это, например, "внесение дополнений в перечисление мест принудительного содержания, в частности конвойных помещений в зданиях судов".

Вадим Горшенин отмечает, что в Москве этот вопрос наиболее актуален. "Члены столичной ОНК не раз сталкивались со свидетельствами того, что после посещений судебных заседаний подследственные оказываются в палатах медсанчастей СИЗО или в реанимационных отделениях московских больниц", — говорится в обращении.

Среди других вопросов — внесение дополнений в закон о безусловном праве членов общественных наблюдательных комиссий делать видео-, фото-, аудиозаписи в местах принудительного содержания; рассмотрение вопроса о праве членов общественных наблюдательных комиссий обращаться в суд в интересах тяжелобольных подследственных; дополнение полномочий общественным наблюдательным комиссиям по согласованию Правил внутреннего распорядка, утверждаемых министерством юстиции РФ.

Вадим Горшенин отметил, что "члены столичного ОНК подавляющим большинством высказались "за" донабор в наш состав".

"Однако если для решения этого вопроса необходимо внесение изменений в законодательство Российской Федерации, я бы просил решать его комплексно, вместе с самыми "горячими" проблемами соблюдения прав человека", — говорится в обращении.

"Полагаю, Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации может и должна рассматривать вопросы соблюдения прав человека в местах принудительного содержания комплексно, а не для удовлетворения амбиций узкого круга граждан. В конце концов, парламент в любом обществе служит в первую очередь интересам общества, а не интересам лоббистов тех или иных лиц", — подчеркивает глава столичной ОНК.

Напомним, ранее в прессе появились сообщения о согласовании омбудсменом Татьяной Москальковой, главой СПЧ Михаилом Федотовым и секретарем Общественной палаты РФ Александром Бречаловым законопроекта, который регулирует порядок донабора в ОНК. Они заявили о намерении представить его председателю Госдумы Вячеславу Володину. Сообщалось также, что законопроект будет рассмотрен депутатами в приоритетном порядке.