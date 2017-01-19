За драку в автобусе или метро посадят, как за авиадебош

Уголовная, а не административная ответственность будет грозить дебоширам не только в самолете, но и в метро или трамвае. Внести поправки в УК предложил думский комитет по госстроительству и законодательству.

Как сообщают "Известия", 19 января на своем заседании депутаты рассмотрят законопроект, предусматривающий наказание для хулиганов в транспорте. Согласно предварительной редакции текста, строго будут наказывать не только за дебош в самолетах, как изначально предлагали авторы инициативы, но и на всех других видах транспорта: "на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на транспортном средстве общего пользования".

Таким образом за "грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу", совершенное, например, на внутреннем авиарейсе, в метро или трамвае, виновному будет грозить до пяти лет колонии. Такое же наказание в действующем УК предусматривается для хулиганов, которые использовали оружие или действия которых были связаны с политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненавистью. Сейчас же устроившие потасовку в самолете могут отделаться штрафом от 500 до 1000 рублей.

Согласно проекту, если хулиганство будет совершено группой лиц или дебошир окажет сопротивление полиции, злоумышленникам будет грозить до семи лет заключения. Еще более строгое наказание — до восьми лет заключения — предусматривается для хулиганов, которые будут использовать взрывчатые вещества или устройства.

Отметим, о случаях дебоша на борту самолета стали все чаще сообщать в СМИ. Недавно из-да пьяного пассажира пришлось отложить рейс "Москва-Дубай". Мужчина угрожал взорвать самолет и пытался прорваться в кабину пилота. На борт вызвали сотрудников спецслужб, которые осмотрели салон и не нашли взрывчатки. 29-летнего дебошира забрали в отдел полиции, после чего самолет взлетел. Мужчина получил 10 суток за хулиганство.

На пассажиров, устраивающих беспорядки на борту, ранее пожаловался "Аэрофлот". В твиттере компании появилось сообщение, что в этом году пришлось совершить три вынужденные посадки из-за авиадебоширов. Столько было за вместе взятые 2013 и 2014 год.

Самым громким стал случай, произошедший в 2013 году. В самолете, направляющимся в Египет, один из пассажиров избил бортпроводника, угрожал другим людям на борту, а также заявил, что заставит пилота посадить самолет на воду. Тогда мужчину признали виновным в попытке угона. Ему грозило 12 лет тюрьмы. В итоге он получил год и восемь месяцев колонии. Кроме того, дебоширу пришлось заплатить 400 тысяч рублей избитому бортпроводнику.

Ранее депутат Госдумы, бывший директор ФСБ Николай Ковалёв предложил, чтобы за пассажирами самолетов установили наблюдение, а картинку транслировали на землю в режиме онлайн. Как пишет ТАСС, Boeing и Airbus ответили на обращение. Обе компании готовы к сотрудничеству в этом вопросе.

Открытыми остаются два вопроса: технический и этический. Что касается первого, то возможность установить на борту систему видео- и аудиомониторинга сейчас есть, однако направлять информацию на землю в режиме онлайн пока не могут из-за ограничений широкополосной связи.

В Boeing рассказали, что работают над "системами следующего поколения", которые могут предоставить такие возможности в будущем. В Airbus даже предложили совместно работать над идеей и создать для этого группу специалистов.

Второй вопрос — этический. Несомненно, зная, что их снимают, пассажиры, возможно, перестанут устраивать дебоши на борту. А уже произошедшие случаи станет легче расследовать благодаря записям. Однако против съемки могут выступить пассажиры. К примеру, людей может не устроить, что сделанные во время полета записи вполне могут попасть в сеть.

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