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Источник Правда.Ру

Северный Кавказ полюбил "Приоры" навсегда

Общество

Согласно данным исследования рынка новых легковых автомобилей, самой популярной продаваемой моделью в Северо-Кавказском федеральном округе в 2016 году оказалась LADA Priora.

Северный Кавказ полюбил Приоры навсегда
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Как сообщает аналитическое агентство "Автостат", автомобилей этой марки в прошлом году было продано 8340 единиц, что на 28,5% меньше, чем в 2015 году. Второе место занимает LADA Granta, которая разошлась тиражом в 6937 экземпляров, показав падение на 17%. На третьей строчке рейтинга располагается еще одна модель АВТОВАЗА — LADA Vesta с результатом 4785 автомобилей.

Пятерку лидеров замыкают Hyundai Solaris, было продано 3426 авто, падение продаж составило 30%, и Toyota Camry, которая разошлась с тиражом в 3417 автомобилей.

Сообщается, что в ТОП-10 местного рынка за отчетный период также попали: LADA 4×4 (1739 шт.; +5,5%), Volkswagen Polo (1719 шт.; -9,5%), KIA Rio (1418 шт.; +19%), LADA Largus VP (977 шт.; -18%) и LADA XRAY (691 шт.). В целом же за 2016 год объем рынка новых легковых автомобилей в СКФО снизился на 9% до 45,9 тысяч экземпляров.

Напомним, ранее Pravda.Ru писала, что доля новых легковых иномарок в общем объеме продаж впервые с 2013 года упала ниже 80%. А вот доля новых автомобилей Lada и UAZ, растет.

Если по итогам 2015 года на иномарки приходилось 81% объемов продаж, то за 10 месяцев 2016 года, впервые с 2013 года, эта доля упала ниже 80% и составила 78,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

"В кризисные периоды продажи иномарок падают сильнее рынка, а спрос смещается в сторону отечественных моделей, которые стоят дешевле. Поэтому их доля растет, а у иномарок она снижается", — пояснил руководитель пресс-службы агентства "Автостат" Азат Тимерханов РИА Новости.

Сыграло свою роль и появление новых моделей Vesta и XRay, а также изменение дилерской сети АвтоВАЗа. Кроме того, многие иностранные компании были вынуждены на фоне падения продаж сократить количество моделей.

Ометим, российские машины выбирают не только у нас в стране, но и за рубежом. В этом году иностранцы начали скупать авто производства РФ. За восемь месяцев 2016 года экспортные поставки легковых автомобилей из России в страны, не входящие в Таможенный союз, возросли более чем в два раза.

За январь-август прошлого года в эти страны было экспортировано 9,1 тысяч легковых автомобилей, а за аналогичный период 2016-го — уже 19,2 тысяч. Больше всего выросли поставки в Германию, на Украину, а также в Узбекистан. Наши машины пользуются спросом в Египте, Латвии, Ливане, Венгрии и Китае.

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