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Источник Правда.Ру

Уральскому депутату придется ограничиться прожиточным минимумом

Общество

Арбитражный суд Свердловской области определил выделять ежемесячно на содержание депутату-банкроту Илье Гаффнеру сумму в размере величины прожиточного минимума и еще 30,6 тысячи рублей на содержание троих детей, находящихся на его иждивении. Об этом говорится в определении суда, сообщает РАПСИ.

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Фото: REX

Теперь Гаффнер, который прославился в 2015 году тем, что порекомендовал россиянам "поменьше есть в кризис", на личном примере сможет проверить этот совет.

Банкротом депутат был признан в июле 2016 года. Он сам обратился с просьбой исключить из конкурсной массы (иначе говоря, имущества должника, имеющееся на момент открытия конкурсного производства. — Ред.) средства в размере установленной для него величины прожиточного минимума и для троих несовершеннолетних детей, находящихся на его иждивении, до окончания процедуры реализации имущества, а также 208,5 тысячи рублей за истекший период. Так Гаффнер хотел спасти часть своего имущества, которое должно было пойти на погашение долгов.

Суд частично его просьбу удовлетворил, исключив из конкурсной массы должника денежные средства в размере 10 653 рубля в месяц на содержание самого депутата и 30 621 рубль в месяц — на содержание детей, за период с 01.02.2017 по 31.03.2017.

Какое именно имущество Гаффнер пытался спасти, исключив из конкурсной массы, — неизвестно. В беседе с журналистами он отказался от комментариев.

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