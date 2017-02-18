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Источник Правда.Ру

Жители Донбасса обратились к ВСУ: "Оставьте нас в покое"

Общество

Жители Донбасса записали видеообращение к ВСУ. Люди разных возрастов просят оставить их в покое.

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Кто-то проклинал военных, которые устраивают обстрелы, а кто-то со слезами на глазах просил о перемирии. Видео опубликовано на "Лайфе".

"У меня нет слов, это настолько нужно быть идиотами по полной программе, чтобы погибать за Потрошенко!"

"Мы хотим, чтобы мир был, чтобы ребята не гибли, жёны и матери не страдали, чтобы мир был на общей земле".

"Мы мирные, не хотим войны, пусть от нас отстанут. Мы не хотим войны, а нас обстреливают каждый день и каждую ночь".

"Ребята, пожалуйста, послушайте, что вам говорят ваши родные из ДНР, какая здесь обстановка. Пожалуйста, не стреляйте по нам, возвращайтесь домой".

Как ранее сообщала "Правда.Ру", жители Донбасса собирают подписи под обращениям к президентам России, США и канцлеру Германии. В петиции люди призывают остановить огонь на территории ЛНР и ДНР. За несколько дней ее подписали больше 150 тысяч человек.

Как подчеркнул председатель Народного Совета ЛНР Владимир Дегтяренко, исполнилось уже два года с момента подписания минских соглашений, и за это время украинская сторона не выполнила ни одного пункта договоренностей.

Следственный комитет России собрал доказательства преступлений киевских властей против мирного населения на востоке Украины. Дела по факту обстрелов и бомбежек возбуждаются с самого начала вооруженного конфликта в Донбассе. Материалы могут быть в дальнейшем направлены в международные суды либо специально созданный трибунал. В СК уверены, что рано или поздно виновные понесут наказание.

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