Онищенко рассказал, как сделать водку непривлекательной для россиян

Водку надо обклеить предупреждениями о ее вреде по аналогии с сигаретами, чтобы сделать менее привлекательной. Об этом заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

"Вот как сигареты мы в своё время обклеили, так и водку надо. Нужно сделать её менее привлекательной для народа. Это аналогичная тактика", — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он подчеркнул, что необходимо продолжить политику повышения цен на водку. Кроме того, по словам Онищенко, в будущем водку можно, как и сигареты, закрывать на прилавках.

"И вообще водку надо перестать продавать", — заключил он.

Также сегодня стало известно, что Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года, в котором одной из мер предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам РФ в возрасте до 21 года.

Ранее в Минфине рассказали, что предложат поднять минимальную розничную цену на водку с 190 рублей до 205-210 рублей за 0,5 литра. Эксперты уверены, что россияне даже не заметят повышения.

"Сегодня легальная водка значительно дороже 230 рублей. Происходит не повышение, а установление нового индикатора, линия "водораздела" легальной и нелегальной продукции. Население ничего не должно заметить от повышения минимальной цены. Никто не заинтересован, чтобы контрафактная торговля спиртным процветала и случаи отравления росли", — рассказал ранее Pravda.Ru руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики, глава Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

В последнее время чаще людей губит не водка, а так называемая "паленка" — спиртосодержащие жидкости. В конце прошлого года трагедия произошла в Пензенской области. Мужчина выпил сначала жидкость для автомобильного стеклоомывателя, а на следующий день шампанское и туалетную воду. Через 40 минут после прибытия в больницу он скончался. А на Дальнем Востоке ранее четыре человека умерли от отравления антифризом.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, после массового отравления лосьоном "Боярышник" в Иркутске в Думе предложили по решению суда принуждать к лечению людей, страдающих алкоголизмом. Об этом заявил председателя думского комитета по охране здоровья Николай Говорин.

"Нужно решать вопрос с недобровольным медицинским освидетельствованием лиц, злоупотребляющих алкоголем, ведущих аморальный образ жизни и причиняющих вред окружающим. Это касается, в первую очередь детей в семьях алкоголиков. К тем людям должны применяться меры принудительного лечения по решению суда. Я занимаюсь проработкой этого вопроса", — цитирует пресс-служба "Единой России" Говорина.

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