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Источник Правда.Ру

Мужчинам предлагают дать льготы при поступлении в педагогические вузы

Общество

 

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Источник фото: архив Правды.Ру

Депутат от фракции ЛДПР Борис Чернышов внес в Госдуму законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Документ гласит, что имеющие среднее специальное образование молодые люди имеют преимущественное право на зачисление в вузы педагогической направленности на бюджетную основу без вступительных испытаний для обучения по программам бакалавриата и магистратуры.

Правда, на привилегии может рассчитывать только тот, кто потом отработает в школах пять лет.

Депутат заявил, что именно мужчины-педагоги необходимы в российских учебных заведениях. Они играют ключевую роль в формировании мужской психологии у детей, однако с каждым годом их в образовании все меньше, передает РИА Новости.

Чем уж точно не привлечешь будущих педагогов, так это зарплатой. Как ранее сообщала Правда.Ру, министр труда РФ Максим Топилин заявил, что, согласно прогнозу его ведомства, реальные зарплаты в стране в 2017 году увеличатся. Вот только не для бюджетников, говорят эксперты.

— Им наоборот срезают, потому что раньше они жили за счет нефтяной ренты, когда цены были 110. В следующем году, возможно, еще будут темпы по повышению, но они будут меньше, чем в этом году. С 2018 года рост зарплат учителей и врачей может вообще остановиться. Скажут: мы зарплату вам повышать не можем, частично переводите свои услуги на платную основу. Это вполне возможно, если резервный фонд закончится, — рассказал Правде.Ру заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

По его словам, рассчитывать можно лишь на небольшое повышение — в пределах инфляции. То есть примерно на 4 процента.

Возвращаясь к учебе в вузе, напомним, что ранее ученые раскрыли секрет успешной сдачи экзаменов. Специалисты говорят, что учащиеся гораздо лучше готовятся к экзаменам и сдают их, если не просто читают учебники или лекции, а рассказывают прочитанное соседу по комнате в общежитии или родителям дома.

Как пишут американские ученые в статье, опубликованной в журнале Learning and Memory, даже через неделю после экзамена память у студентов, занимавшихся подобным образом, все равно оставалась отличной.

"Когда у нас появляется зацепка, память словно возвращается к нам. Похоже, мы не навсегда забываем детали того, что пережили. Это открытие говорит о том, что человеческая память не столь плоха, как мы думаем", — считают психологи.

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