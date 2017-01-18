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Источник Правда.Ру

В Великобритании велосипедистов обвинили в загрязнении воздуха

Общество

В загрязнении окружающей среды виноваты велосипедисты. Такое заявление сделал член комитета по транспорту парламента Великобритании Роб Флелло. По словам политика, из-за выделенных для велосипедистов велодорожек в городах образовываются пробки, что приводит к увеличению вредных выбросов в атмосферу.

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Фото: REX

Политик отметил, что, работая на холостом ходу в пробках, автомобили выбрасывают в атмосферу больше вредных веществ, чем во время движения. Фелло добавил, что он не против велосипедистов, но не считает, что они смогут помочь в уменьшении вредного влияния на атмосферу. Об этом сообщает Independent.

В пример он привел Кембридж. Половина его жителей хотя бы раз в неделю пересаживается на велосипеды, при этом город считается одним из самых загрязнённых во всей Великобритании.

В ответ представители велодвижения призвали парламентария съездить в Данию или Нидерланды, где большой процент населения ездит на велосипедах, но к заторам и загрязнению окружающей среды это не привело, сообщает

Напомним, сегодня мэр Лондона Садик Хан распространил официальное предупреждение для жителей и гостей британской столицы о загрязнении воздуха до опасного уровня в центральной части города на берегах Темзы. Данное предупреждение будет действовать по меньшей мере три дня.

"Загрязненный воздух Лондона представляет собой угрозу для здравоохранения. Мы продолжим задействовать все имеющиеся в нашем распоряжении технологии для того, чтобы информировать лондонцев об уровне загрязнения воздуха в районах их проживания", — говорится в заявлении градоначальника, передает ТАСС.

Ожидается, что 19 января в Вестминстере и Сити загрязнение воздуха достигнет "высокого уровня", когда снижение активности станет необходимым, а астматикам придется чаще обычного пользоваться ингаляторами.

К слову, в Китае, стране, которая ежегодно задыхается от смога, нашли причину загрязнения воздуха. Причиной существования постоянного смога в столице Китая являются не только двигатели автомобилей, но и угольные электростанции и котельные на окраинах Пекина, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале JGR: Atmospheres.

Напомним, первое в этом году "красное" предупреждение из-за смога было объявлено 3 января. Он окутал северные и восточные районы Китая. Видимость в некоторых составляла 50 метров.

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