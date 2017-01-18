Фонд развития гражданского общества стал самым цитируемым в СМИ

Фонд развития гражданского общества возглавил рейтинг российских центров политического анализа и консультирования по упоминаемости в СМИ в 2016 году. На втором месте оказался фонд "Петербургская политика", на третьем — Центр политических технологий. Всего в список включены 26 центров.

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Рейтинг был составлен порталом "Региональные комментарии". В поисковую систему "Медиалогия" были введены запросы по названиям российских центров политического анализа и консультирования за период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

Результаты были получены по различным категориям, среди которых упоминание в центральных СМИ — прессе, радио, интернет-агентствах, на ТВ, в региональных СМИ, в зарубежных изданиях, а также в блогах. Полученные результаты по различным категориям СМИ были суммированы.

Первое место занял Фонд развития гражданского общества с результатом 11711 баллов. О нем более 5 тысяч раз упомянули в федеральных интернет-изданиях, порядка 2700 раз — на региональный ресурсах, а также около тысячи раз на сайтах федеральных информагентств.

На втором месте оказался фонд "Петербургская политика" (7396), на третьем — Центр политических технологий (6720). Четвертым с результатом 6196 баллов стал Институт социально-экономических и политических исследований. Пятерку лидеров замкнуло Агентство политических и экономических коммуникаций (6018).

Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) — российская некоммерческая организация, специализирующаяся на исследованиях в области политики, регионального развития и современных медиа. Фонд развития гражданского общества был создан 4 июня 2012 года[2]. Его учредителями выступили "Опора России", ИНОП, фонд "Общественно-политический центр", в попечительский совет вошли члены бюро правления РСПП.

Фонд возглавляет Константин Костин, до мая 2012 года работавший начальником управления внутренней политики администрации президента России.

В 2014 года Фонд развития гражданского общества открыл филиалы во Владивостоке, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Ставрополе и Симферополе, Нижнем Новгороде.

Фонд реализует самостоятельные научные и исследовательские проекты, выступает грантодателем для других общественных, научных и исследовательских организаций, которые ведут разработки по тематике фонда.