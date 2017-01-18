Шойгу: Готовить командующих нужно по опыту маршала Жукова

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Опыт маршала Победы Георгия Жукова должен быть востребован и сейчас при подготовке командиров и командующих ВС РФ, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, открывая трехдневный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил.

По словам министра, на сборах будут продемонстрированы действия объединённого стратегического командования в полевых условиях. Также на сборах будет показано, как ведётся управление военного округа во время войны.

Кроме того, на сборах предстоит изучить актуальные вопросы посвящённые тому, как в современных операциях управлять группами войск разных видов. Здесь будет применён опыт боевых действий против террористов, передает РИА Новости. Шойгу отметил, что сборы продлятся три дня.

В сборе принимают участие руководящий состав главкоматов видов ВС РФ, военных округов, Северного флота, родов войск, руководители центральных органов военного управления, командующие и начальники штабов объединений — всего более 200 человек.

Министр подчеркнул, что "армия и флот выполняют сложные задачи, которые требуют от командного состава постоянного напряжения сил, глубокого анализа обстановки, творческого подхода и разумной инициативы". По его словам, "накопленный боевой опыт показывает, что необходимо и дальше повышать слаженность органов военного управления и совершенствовать подготовку руководящего состава армии и флота".

На это и направлены мероприятия сбора, в ходе которого до военнослужащих будут доведены основные задачи по строительству и подготовке войск в 2017 году.

Напомним, 1 декабря прошлого года исполнилось 120 лет со дня рождения маршала Победы Георгия Жукова. Он был полководцем своего времени и своего народа: жесткий, волевой, бескомпромиссный. Так пишут о нем историки.

Однако каким был Жуков в семье, говорится немного. Правда.Ру узнала об этом у дочери великого полководца Эры Жуковой.

— Для меня, конечно, он был не маршалом. В первую очередь, он был дорогим и любимым отцом, который нас любил — меня и сестру. У меня только самые-самые теплые, трогательные воспоминания. О чем ни подумаю — все согревает сердце. Отцом он был замечательным, несмотря на свою большую загруженность по работе, а к ней он относился по очень высокой мерке, но, тем не менее, находил время и для своих дочерей. Отец он был просто потрясающий.

Приходя домой, он старался как-то расслабиться, отойти от серьезных проблем, которые перед ним стояли на работе. Он часто приходил и расспрашивал о наших делах, занятиях. На протяжении всей жизни он очень много нам дал своим вниманием, добротой, заинтересованностью, — рассказала она.