"Вы так и не поняли Россию": Москва отказалась дарить Сноудена США

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова в Facebook сообщила о том, что "Сноудену только что продлен срок вида на жительство в России еще на пару лет". Таким образом она ответила на слова бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла.

Напомним, ранее Морелл заявил, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом Морелл пишет в колонке на сайте Cipher Brief.

Морелл утверждает, что выдача Сноудена принесет России значительные выгоды: поможет Путину наладить личные отношения с Трампом и уязвить уходящего с поста президента Обаму, а также заставит мир рассматривать Россию как равноправного партнера США, полагает Морелл, передает РИА Новости.

Кстати, еще до избрания Дональд Трамп заявил, что Эдвард Сноуден является шпионом и должен вернуться в США.

"Какие-то странные эти "бывшие" у них. Британский "экс" накопал на американского президента какую-то чушь. Американский уже не первый раз отмечается крайне человеконенавистническими заявлениями. Не так давно именно этот самый Морелл призвал убивать русских в Сирии", — отметила Захарова, выразив недоумение тем, что он не знает еще о продлении Сноудену разрешения на пребывание в России.

По словам Захаровой, суть того, что предлагает Морелл, это "идеология предательства". "Вы проговорились, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты. Вы так и не поняли Россию, Майкл Морелл", — заключила она.

Между тем пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест не стал исключать возможность помилования бывшего сотрудника американских спецслужб Сноудена.

"Я не могу чего-либо исключать или допускать. В Минюсте говорят, что Сноуден не подавал прошение о помиловании. Но у меня нет конкретных комментариев насчет того, как это могло бы повлиять на решение президента", — сказал он.

Напомним, в 2013 году Сноуден передал журналистам ряд секретных документов о деятельности американских спецслужб. В частности, речь шла о ведении масштабной прослушки телефонных разговоров и отслеживании электронной переписки по всему миру. После этого Сноуден сбежал в Гонконг, а следом — в Москву, где сначала провел месяц в аэропорту Шереметьево, позже получил трехлетний вид на жительство в стране. На родине Сноудену грозит до 30 лет тюрьмы.

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