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Источник Правда.Ру

Глава Минтранса признался, что ездит на общественном транспорте

Общество

Российский министр транспорта Максим Соколов признался, что иногда пользуется общественным транспортом, в частности автобусами и метро.

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Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

"Да, конечно (пользуюсь). И автобусами иногда, и метро, пригородным железнодорожным сообщением", — заявил министр в эфире радиостанции "Вести FM".

Тем временем россияне на общественный транспорт пересаживать не спешат, а, напротив, скупают машины. В середине декабря были обнародованы данные состояния российского авторынка. Особый интерес представляют цифры, характеризующие объемы продаж новых "легковушек" и легких коммерческих автомобилей, занимающих максимальную долю продаж. Согласно информации агентства "Автостат", за первые десять месяцев нынешнего года таких машин было продано в России на 1,45 триллиона рублей. То есть россияне потратили на авто практически десятую часть своих доходов.

По словам экспертов, реальная доля "автотрат" в кошельках россиян явно превосходит вышеупомянутую десятую часть. Тем более, что в эту статью, в общей сложности, входит не только стоимость нового или подержанного "железного коня", но и расходы на его обслуживание, ремонт, тот же бензин, наконец.

Причем доля новых легковых иномарок в общем объеме продаж впервые с 2013 года упала ниже 80%. А вот доля новых автомобилей Lada и UAZ, растет, пишут "РИА Новости". Если по итогам 2015 года на иномарки приходилось 81% объемов продаж, то за 10 месяцев 2016 года, впервые с 2013 года, эта доля упала ниже 80% и составила 78,6%, подсчитали эксперты аналитического агентства "Автостат".

"В кризисные периоды продажи иномарок падают сильнее рынка, а спрос смещается в сторону отечественных моделей, которые стоят дешевле. Поэтому их доля растет, а у иномарок она снижается", — пояснил руководитель пресс-службы агентства "Автостат" Азат Тимерханов.

Правда, быть водителем скоро станет совсем уж затратным делом, обещают эксперты. На днях столичные власти и ГИБДД ввели в эксплуатацию новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения, их стало больше в два раза. При этом чиновники не раскрывают места, где появились новые камеры. Также были установлены 305 комплектов, которые выглядят как камеры, но на деле являются муляжами.

Отмечается, что новые комплексы значительно чувствительнее предшественников, поэтому есть риск увеличения количества ложных "писем счастья".

Кроме того, в Госдуме рассматривают законопроект о платном въезде в города. В первом чтении его уже приняли. Стоит отметить, что если этот закон вступит в силу, то власти смогут временно запрещать или ограничивать движение транспорта для эффективности дорожного движения, например, посредством взимания платы.

Между тем, по замыслу правительства, основная идея законопроекта — установить единые правила в сфере организации дорожного движения и повысить безопасность на дорогах.

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