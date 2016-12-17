У россиян изъяли больше 26 тысяч "серых" sim-карт

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Роскомнадзор совместно с правоохранительными органами в 2016 году изъял более 26 тысяч sim-карт, продаваемых незаконно, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

"Основой источник сим-карт — это корпоративные сим-карты", — сказал он в интервью телеканалу НТВ.

Ранее глава ведомства высказал мнение о необходимости введения штрафов за распространение sim-карт без регистрации, а также урегулировании процесса их распространения. Он отмечал, что неконтролируемый оборот sim-карт является питательной средой для появления различных преступлений, начиная от нелегальной торговли и заканчивая экстремистской деятельностью.

Кроме того, глава ведомства рассказал о предупреждениях СМИ. Роскомнадзор в 2016 году выносил их 64 раза. В половине случаев претензии ведомства были вызваны употреблением средствами массовой информации мата.

В 2015 году нецензурная брань также стала наиболее частым нарушением законодательства в российских СМИ. В прошлом году было вынесено 149 предупреждений СМИ, 47 из них касались нецензурной лексики.

Также ведется работа по блокировке сайтов с запрещенной информацией. Их счет идет уже на десятки тысяч. Жаров подчеркнул, что это, безусловно, информационное соперничество.

"Мы можем предсказать, на каких ресурсах будет распространяться эта информация, как она будет распространяться в сети, и мы достаточно оперативно эти ресурсы блокируем", — отметил он.

Жаров рассказал также об утечке персональных данных россиян, и в чем опасность для детей фальшивых "дедов морозов" и закрытых сообществ.

Роскомнадзор считает закрытые сообщества в соцсетях тоталитарными сектами. Подростков провоцируют и заставляют погружаться в игру в самоубийство.

Правда.Ру ранее сообщала о таких сообществах, так называемых "группах смерти". В ноябре стало известно, что их будут мониторить психологи. Специалисты окажут помощь детям, которые находятся в критической ситуации. Поддержать идею согласилось руководство соцсети. Оно даже будет софинансировать проект.

Напомним, "группы смерти" - это сообщества, в которых состоят в основном подростки. Им навязывают мысли о самоубийстве. Жертвами таких групп уже стали 15 детей.

Как будут работать психологи в сети, какими будут критерии "опасных сообществ" и можно ли искоренить такие группы в соцсетях, читайте в нашем материале: Создателей "групп смерти" к ответственности привлечь невозможно — мнение.