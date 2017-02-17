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Источник Правда.Ру

Российские фанаты разоблачили фильм BBC о "бойне на ЧМ-2018"

Общество

Герои фильма BBC о футбольных фанатах, выставленные агрессорами, сожалеют о съемках. Несмотря на то, что журналист телеканала обещал честно передать в своём материале позицию собеседников, в итоге в окончательный вариант вошли вырванные из контекста слова.

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Источник фото: архив Правды.Ру

Напомним, накануне прошла премьера документального триллера BBC под названием "Russiaʼs Hooligan Army" ("Армия российских хулиганов"). Зрителей напугали "масштабными драками", которые якобы готовят российские футбольные фанаты своим западным оппонентам на ЧМ-2018.

Английских болельщиков предупреждают: ехать на чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию опасно. Именно россиян выставляют виновными в беспорядках в Марселе во время Евро-2016, а не англичан, которые известны своими погромами едва ли не на каждом турнире за границей.

— Интервью было по-другому записано. Всё, что они смонтировали, — всё провокация. Вырезали из контекста слова. Обещали другое, а получилось, как получилось, — рассказал "Лайфу" координатор съемок в России.

Российские фанаты шутили, а смех позже вырезали и выдали все за чистую монету. По словам координатора, фильм можно расценивать только как обман и провокацию.

Российские дипломаты уверены: цель фильма — посеять страх среди болельщиков и дискредитировать нашу страну. Такой комментарий дало посольство России в Лондоне. Там подчеркнули, что авторы картины, "основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов", приложили "максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира".

По мнению дипломатов, аналогичная кампания, направленная на распространение лжи о России, проводилась и перед Олимпиадой в Сочи.

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