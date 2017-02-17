New York Times предупредила о срыве "Евровидения-2017"

"Евровидение-2017" на Украине под угрозой срыва. То, что свою работу прекратила творческая команда, занимавшаяся организацией, говорит о том, что у Киева возникли большие трудности, говорится в статье американской газеты The New York Times.

скриншот с видео на youtube

Напомним, 13 февраля команда из 21 человека официально заявила о прекращении работы над подготовкой и проведением конкурса. Это было сделано на фоне обвинений в коррупции и неэффективном управлении". Представители команды отметили, что в декабре прошлого года у них забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса — заместителя генерального директора телерадиокомпании Павла Грицака. В результате работа команды была полностью заблокирована.

Финал "Евровидения-2017" запланирован на 13 мая.

Недавно стартовала продажа билетов на музыкальный конкурс, однако и тут не обошлось без скандала. Часть билетов, купленных в первый день продажи, оказалась недействительной. Правда, потом их заменили. Цены на билеты на черном рынке достигают €1400. При этом официальный сервис предлагает билеты по ценам от €8.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", организаторы "Евровидения" вопреки своим же правилам одобрили проведение конкурса в стране, где вовсю идут боевые действия. К слову, это не первый подобный случай. В прошлом году они уже нарушили правила, пустив на конкурс Джамилю с политической песней про Крым, хотя не раз говорили о том, что они "вне политики".

Кроме того, на Украине заявили, что сформированные еще три года назад "черные списки" российских артистов, которым запрещен въезд в страну, будут действовать и во время проведения "Евровидения". Что самое удивительное, их поддержали и организаторы музыкального конкурса, сославшись на "гарантии от Украины", что все желающие присутствовать на "Евровидении".

Как рассказал заместитель председателя комитета ГД по культуре Александр Шолохов, музыкальный конкурс по политизированности рискует "переплюнуть" Нобелевскую премию.

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