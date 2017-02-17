Убитого брата Ким Чен Ына видели на московском кладбище

Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына, несколько раз посещал Москву. Он приезжал на могилу матери — актрисы Сон Хе Рим. Она похоронена на Троекуровском кладбище.

Фото: AP

Как сообщает РИА "Новости", сотрудники кладбища рассказали, что Ким Чен Нам подарил $200 местным уборщикам, чтобы те приглядывали за могилой.

Напомним, о смерти брата северокорейского лидера стало известно 14 февраля. Как передавало агентство "Рёнхап", Ким Чен Нам был убит в аэропорту двумя женщинами с "отравленными иглами", нападавшие якобы скрылись, но полиция Малайзии подозревает, что они были агентами КНДР.

Уже задержаны несколько человек, подозреваемые являются членами элитного северокорейского женского шпионского отряда, утверждает Asia One со ссылкой на экс-сотрудника спецслужб КНДР. Также было проведено вскрытие, однако официальная причина смерти до сих пор не оглашалась.

Сегодня стало известно, что Ким Чен Нам мог быть убит из-за конфликта вокруг тайных счетов его дяди и унаследованных от отца средств. Об этом сообщает южнокорейская газета The Korea Times.

По ее данным, после ареста и казни в 2013 году дяди лидера КНДР Чан Сон Тхэка, бывшего на тот момент вторым человеком в северокорейской властной иерархии, контроль над его секретными зарубежными счетами каким-то образом перешел к Ким Чен Наму.

А отец погибшего, Ким Чен Ир, сообщает издание, оставил сыну "немалые деньги" в качестве "прощального подарка". Ким Чен Ир "жалел своего сына, вынужденного жить на чужбине," и именно поэтому оставил ему средства, отмечают авторы статьи.

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