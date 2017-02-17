Доступ к телу Ленина закрыт на два месяца

На два месяца будет закрыт Мавзолей Ленина на Красной площади. Все это время с телом вождя будут работать специалисты Всероссийского института лекарственных и ароматических растений и Лаборатории медико-биологических структур. Одновременно проведут техобслуживание систем, обеспечивающих сохранение Ленина в усыпальнице.

Фото: AP

Прекращение "доступа к телу" обязательно порождает лавину слухов. Скептики уже разглядели в плановой профилактике Мавзолея "конец Ленинианы", якобы под таким предлогом тело вождя уж теперь-то точно незаметно вынесут и где-нибудь захоронят.

Однако за долгие годы, прошедшие с 21 января 1924 году тело Ленина, которое сначала находилось в спешно построенном деревянной усыпальнице, которую вскоре заменили на мраморное строение, действительно покидало Мавзолей на целых три года и девять месяцев. Случилось это летом 1941, когда немецкая авиация начала бомбить Москву. Специалисты, оценив "стойкость" Мавзолея против 100-килограммовых бомб, решили не рисковать и тело вождя отправилось в далекую эвакуацию в Тюмень.

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