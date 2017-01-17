Эксперт: В вопросе жилья для сирот нерадивые чиновники не главное зло

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Мэров предложили сажать на 15 суток за нарушения прав сирот. Так в Совете по правам человека при президенте (СПЧ) решили бороться с массовыми отказами детям-сиротам в жилье, которое им положено по закону. В феврале проблема будет рассмотрена на рабочем совещании с участием представителей Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минобразования, Минэкономразвития и столичных чиновников.

Совет будет рекомендовать правоохранительным структурам привлекать чиновников вплоть до мэров городов к административной ответственности и даже сажать их под административный арест за необоснованные решения об отказе в предоставлении жилья.

Действенная ли это мера, Правда.Ру узнала у Марины Гордеевой, председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

— Это поможет решить проблему?

— Наверное, благие дела репрессивными мерами не делаются. И здесь, раз так тяжело что-то идет, вероятно, есть сущностные внутренние проблемы, которые не позволяют разрулить эту ситуацию уже не первый год. Поэтому все-таки надо разобраться, в чем причина.

Прежде всего проблема в источниках регионального финансирования. При чем тут мэр города, если финансирование выделяется из бюджета территории федерации? Если мэру выделили деньги, и он пустил не по назначению, это уже другое. А если средства не выделялись, тогда надо понимать, что да, ситуация сложная, бюджет напряженный.

Дети должны где-то жить. Вопрос — где? Это должно быть частное, личное жилье или же иные какие-то формы предоставления недвижимости. Те же многодетные семьи иногда говорят: а почему, собственно, нашим детям жилье не предоставляется индивидуальное после наступления совершеннолетия? Я понимаю, что это никуда не годится — одни вопросы решать за счет других слабых категорий, но, вероятно, есть и какие-то общие темы, которые тоже надо иметь в виду. Все-таки семейный приоритет, поддержка семейного воспитания, кровной семьи — тоже важная тема. И, вводя дополнительные меры материальной поддержки, нельзя допускать сильного разрыва между формами поддержки замещающих и кровных семей, иначе тоже возникают конфликтные ситуации.

В общем, я за то, чтобы, если есть политическое согласие, проблему решать. Нужно разложить ее на составляющие, посмотреть, где возникают заторы, и как их можно разрешить. Но, конечно, не думаю, что нерадивость руководителей — главная причина столь долгого решения проблем.

— Получается, что отказ сиротам в жилье — это не всегда мошенничество? У некоторых регионов просто нет денег на покупку квартир?

— Конечно. Как правило, это частная собственность. Но почему обязательно должна быть собственность? Может быть и социальное жилье. Можно иметь съемное жилье. Но это тогда уже не относится к зоне правового регулирования. И здесь, наверное, всем заинтересованным сторонам надо разложить всю эту ситуацию, весь пасьянс, и посмотреть, из каких вопросов он состоит, и какой может быть выход.

Я знаю, что проблемы с очередью существуют. Ситуация возникает не совсем понятная, когда люди подают в суд и выигрывают суды. Что, у них какая-то отдельная очередь, или они через суд получают право продвинуться в очереди вперед в получении жилья? Если я сирота, стою в очереди, а за мной десяток человек и кто-то из них подал в суд — получается, этот случай продвигается вперед очереди? Ведь судебные решения обязательны к исполнению. Здесь есть и сущностные вопросы, и морально-этические, и иные. А некоторые еще в европейские суды подавали, там еще и компенсации возникают. В общем, тема сложная и очень чувствительная.

— Сироты из богатых регионов в более выгодном положении?

— Так и есть. В Москве не один год заявляют, что у них практически очереди нет, и все выходящие из домов-интернатов получают жилье. Другое дело, что там оно не сразу в собственность оформляется, попечительские советы создаются. В общем, стараются, чтобы дети не использовали это жилье не по назначению, чтобы и мошенники их не обманули в этот период, принудив к продаже жилплощади за копейки.

— Может, правильнее финансировать покупку квартир для сирот из федерального бюджета, чтобы сироты во всех регионах были в равном положении?

— Вопрос такой присутствует, но он тоже достаточно тонкий. У нас не так много территорий-доноров, остальные все-таки являются еще и получателями субсидий из федерального бюджета для выравнивания своих дефицитных бюджетов. Так что сказать, что федерация не помогает в этом вопросе, нельзя. Но она делает это не напрямую, а косвенным образом.

Люди должны понимать перспективу: что вопрос движется, что он может быть решен. И, если серьезно подходить к этой теме, здесь не о наказаниях надо прежде всего думать. А наказания в действующем законодательстве предусмотрены, и надо за этим приглядывать. Но, в принципе, здесь вопрос гораздо сложнее.

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